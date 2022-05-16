جهود محمد بن زايد التنموية تعزز السوق العقاري

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

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أكد خبراء عقاريون ومستثمرون، أن السوق العقاري سوف يشهد انتعاشاً وطفرة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيرين إلى جهود سموه في تطوير القطاعات الاقتصادية وتعزيز تنافسية الدولة، لافتين أن دولة الإمارات تعمل جاهدة في تهيئة البيئة الاستثمارية بوضع قوانين متطورة وتوفير خدمات حكومية إلكترونية تسهم في إنجاح المشاريع العقارية والاقتصادية والصناعية، موضحين أن السوق العقاري يشهد حالياً حالة استقرار مع وجود الطلب على الإيجار للمباني السكنية والتجارية، والتفاؤل يسيطر على جميع العاملين في السوق العقاري.

فكر ورؤية

قال عبد العزيز الجسمي، مدير عام مجموعة شركات «أر القابضة»، سيسهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، حفظه الله، بقيادته وفكره ورؤيته الثاقبة في تطوير القطاعات الاقتصادية في الدولة، مشيراً إلى أن جميع العاملين في السوق العقاري متفائلون بالنمو والنهوض بجميع القطاعات ومنها القطاع العقاري. وذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس الدولة، حفظه الله، يعمل دائماً من أجل تطوير جميع القطاعات الاقتصادية والصناعية في الدولة، لافتاً إلى جهود القيادة الرشيدة في تعزيز مسيرة القطاع العقاري، من خلال توفير البنية التحتية الصلبة وخدمات الماء والكهرباء للمشاريع الجديدة، الأمر الذي أدى إلى جذب المستثمرين للعمل في القطاع العقاري، وأسهم في جعل بيئة الاستثمار خصبة في جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية.

كما أشار إلى أن جهود الدولة في تقديم الحوافز للمستثمرين ساعدت في إنجاح الأعمال، وعززت ثقة المستثمرين نتيجة لهذه الجهود المتواصلة، مؤكداً أن مستقبل السوق العقاري وفق المؤشرات الراهنة مبشر مع النمو والتطور في القطاعات الاقتصادية الأخرى.

تفاؤل وانتعاش

وقال عادل السعيدي صاحب مكتب السعيدي العقاري، هنالك تفاؤل كبير وسط العاملين في السوق العقاري في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وجهوده المتواصلة في سبيل تطوير ودفع عجلة التنمية الاقتصادية مما يسهم في انتعاش جميع القطاعات، ولاسيما القطاع العقاري.

وأشار إلى أن مستقبل أداء السوق العقاري سوف يتصاعد نتيجة لجهود القيادة الرشيدة المستمرة مع توفر القوانين وتطورها دائماً لتعزيز تنافسية الدولة، موضحاً أن السوق في الوقت الحالي يشهد حالة استقرار وزيادة في الطلب على المباني السكنية والتجارية للإيجار مع تواصل حركة التداول العقاري.

مسيرة نماء

وأكد ناصر الجسمي، صاحب شركة الجسمي العقارية، اهتمام وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تطوير أداء جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة والعمل من أجل مواصلة مسيرة النماء الشاملة من خلال المبادرات المميزة، مشيراً إلى جهود سموه في جعل الإمارات دائماً في طليعة الدول المتقدمة ورفع رايتها خفاقة، وتقديم الحوافز المختلفة للمستثمرين في جميع القطاعات الاقتصادية والصناعية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وقال إن العاملين في السوق العقاري يجدون تعاوناً كبيراً من الحكومة بتقديمها دائماً التسهيلات والخدمات المتطورة التي تسهم باستقطاب رجال الأعمال للدولة للعمل في القطاع العقاري مع التطوير المستمر للقوانين والتشريعات الاقتصادية، موضحاً أن السوق العقاري في الوقت الراهن يعيش حالة من الاستقرار وحركة تداول جيدة، وأن المستقبل مبشر بالانتعاش مع زيادة حجم المشاريع العقارية في الدولة.

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