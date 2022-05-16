انتعاشة كبيرة متوقعة في التطوير العقاري

المصدر: دبي - البيان

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أكد المهندس وليد عباس مدير عام شركة الحباي للمقاولات إحدى أكبر شركات التشييد والبناء بالإمارات أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد خير امتداد لقيادة وحكمة والده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وخير امتداد لمسيرة شقيقه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، رحمة الله عليه. وأضاف إن قطاع الأعمال على مستوى الدولة وتحديداً قطاع التطوير العقاري والتشييد من المتوقع له أن يشهد قفزة نوعية وانفتاحاً كبيراً خلال المرحلة المقبلة في ظل القيادة الرشيدة لكل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وذكر أن السير في نفس نهج الوالد الشيخ زايد ونفس طريق الشيخ خليفة سوف يساهم في تحقيق مزيد من التقدم والريادة ليس في القطاع العقاري فقط بل في مختلف القطاعات التي تميز دولة الإمارات وتجعلها مضرب المثل في كل شيء. وقال: رحم الله شيوخ الإمارات الراحلين رحمة واسعة، وبارك الله في قيادتها الحكيمة والرشيدة المتمثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

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