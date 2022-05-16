قائد عظيم البصيرة يقود الإمارات لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام

المصدر: متابعة - القسم الاقتصادي، واليازية البدواوي

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفى رجال أعمال في دولة الإمارات بانتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً لدولة الإمارات، مشيدين بمسيرة سموه من قبل تولي مقاليد الحكم حتى هذه اللحظة، داعين الله عز وجل أن تكتمل مسيرة النهضة والازدهار بقيادته، واصفين صاحب السمو بـ «الصديق الحقيقي»، مستمدين من فكره الثاقب العزيمة على تنفيذ الرؤى والخطط في تطوير مسيرة النهضة وبناء الإنسان.

مجموعة «الدبوي»

وفي الصدد، قال سوريندر سينغ كانداري، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «الدبوي»، ومقرها دبي، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان صديق مقرب لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي «وصديق حقيقي للهند»، مضيفاً إن رؤية القائد الجديد ونهجه نحو التقدم والازدهار لا حدود لهما، وإن الجانبين الهندي والإماراتي في أفضل مرحلة من العلاقات الثنائية، حيث يحقق كلا البلدين النمو والتقدم كجزء من مستقبلهما معاً، وفقاً لما نقلته صحيفة «إنديا توداي».

مجموعة اللولو

من جهته، سارع رجل الأعمال يوسف علي موسليام، أحد كبار المستثمرين بقطاع التجزئة بالدولة وصاحب سلسلة متاجر «اللولو هايبرماركت»، لتهنئة الرئيس الجديد للبلاد عبر حسابه الرسمي بـ «تويتر»، قائلاً: «نبارك لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لانتخاب سموه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، هذه الأمة العظيمة التي احتضنتني أنا وعائلتي منذ 48 سنة. سموه رجل دولة من طراز فريد وقائد إنساني عظيم. اسأل الله له التوفيق والسداد لمواصلة مسيرة النمو والازدهار»، مضيفاً إن سموه رجل دولة وقائد إنساني عظيم البصيرة تربطه به علاقة طويلة، داعياً الله أن يغدق بركته على سموه ليقود هذه الدولة العظيمة، دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى قمم ازدهار أكبر. واستذكر يوسف علي لحظة فخر جمعته مع سموه بتلقيه أعلى وسام مدني في أبوظبي ممثلاً بجائزة أبوظبي، مبادرة لتكريم الأفراد الذين كرسوا أنفسهم لدعم تنمية الإمارة.

أڤايا العالمية

وقال نضال أبو لطيف، رئيس أڤايا العالمية: «نتقدم بأطيب التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لانتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا اليوم يمثل انطلاقة حقبة جديدة للبلاد، نتطلع فيها إلى مسيرة تزخر بالنمو الاقتصادي والتعاون وبناء المزيد من علاقات الشراكات الناجحة. ولطالما أرست دولة الإمارات معايير جديدة في الابتكار وريادة الأعمال في جميع القطاعات، وسوف نرى بالتأكيد، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، المزيد من الإنجازات في ضوء المبادرات الجديدة التي ستخلقها الدولة وتتميز بها في جميع أنحاء العالم».

أستر هيلث كير

وفي السياق، بارك د. آزاد موبين، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «أستر دي أم هيلث كير» عبر حسابه على «تويتر»، مغرداً: «نبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد، أحد أكثر حكام المنطقة جاذبية وكفاءة ورحمة، الشيخ محمد بن زايد وكما يعرفه الجميع، حاز على احترام الجميع بدءاً من الناس العاديين ووصولاً إلى قادة العالم.. فليبارك الله خطواته».

الاتحاد لائتمان الصادرات

وهنأ ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات.

وأضاف فالسيوني: تتطلع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات إلى إحراز تقدم كبير في ظل القيادة الرشيدة لسموه بصفتها الكيان الاتحادي المكلف بتعزيز التنويع الاقتصادي في البلاد والتجارة غير النفطية، وذلك من أجل تحقيق المزيد من النمو في قطاع التصدير وإعداد البلاد لحقبة ما بعد النفط.

الزورا للتطوير

وأكد جورج سعد، الرئيس التنفيذي لشركة الزورا للتطوير العقاري، أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً لدولة الإمارات دلالة أن الدولة ماضية على طريق الريادة لتحقيق التطور والتقدم في مختلف المجالات، وهي الآن بين أيادٍ أمينة، فصاحب السمو خير خلف لخير سلف، سائلاً المولى عز وجل أن يسدد خطاه لمواصلة قيادة واستكمال مسيرة الخير والنماء التي تشهدها الدولة، والتي أرسى دعائمها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراهما.

وأضاف سعد: نرفع إلى صاحب السمو، أخلص التهاني مقرونة بأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة، سائلين المولى جل وعلا أن يوفق سموكم ويعينكم لخدمة الدولة وشعبها، ومواصلة مسيرة التنمية، متمنين لدولتنا الحبيبة المزيد من الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار.

مجموعة «ألف»

وهنأ عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألف» صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لانتخاب أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد سموه رئيساً للدولة، مؤكداً أننا نعاهد سموه بأن نبقى الجند الأوفياء والمخلصين للوطن وقيادته، مستمدين من إرادة سموه وفكره الثاقب العزيمة على تنفيذ الرؤى والخطط في تطوير مسيرة النهضة والتنمية وبناء الإنسان، فسموه خير خلف لخير سلف، وحصن وأمان لشعب دولة الإمارات، وبقيادة سموه ستكمل الإمارات بصدق وإخلاص وإصرار، مسيرة الوحدة والاتحاد التي قادها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله.

الخوري آتيريوم

وقال نضال مروان سلوم، المدير التنفيذي لفندق الخوري آتيريوم، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، خير خلف لخير سلف، إذ نشأ سموه في كنف المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رجل العطاء والإنسانية، وجُبل على حب الوطن والقاطنين على أرضه من مواطنين وشعوب العالم أجمع، مؤكداً أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد سيكمل مسيرة التمكين وأمين رحلتها لمستقبل واعد، سائلين المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه لخدمة الوطن والأمتين العربية والإسلامية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز