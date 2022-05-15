عبدالعزيز النعيمي: محمد بن زايد.. امتداد مسيرة النهضة والتنمية الشاملة في الإمارات

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

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قال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان إن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «حفظه الله» رئيساً للدولة، خير خلف لخير سلف ويمثل امتداداً لمسيرة نهضة دولتنا المباركة والسير على نهج الآباء المؤسسين بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» والتمسك بقيمنا النبيلة وعاداتنا الأصيلة.

تعزيز التنمية

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد إن انتخاب سموه سوف يعزز مكانة الإمارات السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية عالمياً بما عرف عنه من حضور قوي محلياً وعربياً ودولياً وبما اكتسبه من تجارب عميقة في الحكم وإدارة شؤون الدولة وتحليه بالصبر وصلابة الإرادة والعزيمة وبما يتميز به من قوة في الشخصية وحنكة وحكمة وصفاء طويته ورحابة صدره ورؤية عميقة ثاقبة تتجاوز الحاضر للمستقبل.

وأضاف إننا اليوم أمام مرحلة جديدة مع قائد فذ عرفناه من قرب بإنسانيته وتواضعه وسمو أخلاقه وحرصه الشديد على العمل الدؤوب مع إخوانه الحكام ومع الجيل المؤسس وهو امتداد لمسيرة حافلة من العطاء بدأها مع والده باني الاتحاد وتبعه «المغفور له» الشيخ خليفة بن زايد، ويتسلم اليوم الراية عالية خفاقة ممهورة بتضحيات غالية وآمال عريضة وتطلعات لا حدود لها إلى أن تكون دولتنا دائماً في المقدمة بين الأمم.

وأشار رئيس دائرة التنمية السياحية إلى أننا اليوم جميعاً نبايع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولتنا، ونعاهده على السمع والطاعة لقيادتنا على طريق الأمن والأمان والخير الرخاء وهو القادر بتوفيق من الله وتكاتف إخوانه أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات وشعب الإمارات العزيز على الوصول ببلادنا إلى ذروة النجاح والازدهار.

مبادرات رائدة

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد إننا نشهد لصاحب السمو رئيس الدولة أنه قدوتنا وملهمنا وموضع محبتنا جميعاً، وظل سموه يهدي لنا في كل يوم نموذجاً حياً معاشاً في كيفية اهتمام الراعي بالرعية وتفقد أحوالهم والاهتمام بمعيشتهم وصحتهم وتعليمهم وأمنهم وسعادتهم وتفانيه من أجل نهضة دولتنا ووضعها على طريق التقدم والازدهار وعودنا سموه دائماً إطلاق المبادرات الرائدة والمثيرة للإعجاب والإبهار على الصعيدين المحلي والعالمي وله اليد الطولى في مناصرة الحق والعدل في أي مكان في العالم.

سائلاً المولى العلي القدير أن يحفظ صاحب السمو رئيس الدولة ويبارك له ويسدد خطاه لما فيه خير للبلاد والعباد وأن يديم على شعبنا والمقيمين على أرضنا السعادة والرخاء.

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