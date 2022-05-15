«الأوراق المالية»: أسواق المال تستأنف العمل الثلاثاء

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع تعطيل العمل في كل من سوقي أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي حتى نهاية دوام يوم الإثنين 16 مايو، على أن يستأنف العمل يوم الثلاثاء 17 مايو.

وأضافت الهيئة، في تعميم، أن ذلك القرار يأتي بناء على ما أعلنته وزارة شؤون الرئاسة من أنه سيكون هناك 40 يوماً حداداً رسمياً مع تنكيس الأعلام، وتعطيل لمدة ثلاثة أيام للوزارات والجهات الرسمية على المستويين الاتحادي والمحلي، والقطاع الخاص على أن يستأنف الدوام الرسمي الثلاثاء المقبل بتاريخ 17 مايو.

وتقدمت هيئة الأوراق المالية والسلع بخالص العزاء وصادق المواساة لشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع في وفاة المغفور له قائد الوطن وراعي مسيرة التمكين صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي انتقل لجوار ربه راضياً مرضياً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز