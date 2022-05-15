رجال أعمال عرب وأجانب: محمد بن زايد يرسخ مكانة الإمارات نموذجاً ملهماً للبشرية

المصدر: متابعة – البيان الاقتصادي

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أكد مسؤولون ورجال أعمال عرب وأجانب أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً لدولة الإمارات يرسخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً ملهماً للبشرية، مشيرين إلى أن سموه واحد من أكثر الحكام تأثيراً في المنطقة وأكثرهم إدراكاً لظروفها، وقد تجلت صفاته كقائد دولة من أفضل طراز على مدى ما يزيد على العقد من خلال منصبه كولي للعهد.

ورفع عبد الله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم القابضة السعودية أصدق التهاني والتبريكات إلى حكومة وشعب الإمارات الشقيق بمناسبة انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلفاً للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، خير خلف لخير سلف.

وقال العثيم إن إجماع المجلس الأعلى للاتحاد على انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد يؤكد حرص قادة الإمارات على الوفاء لما أرساه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، من قيم أصيلة ومبادئ استمدها من مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي رسخت مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقال محمد تيّم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أنتوراج للفعاليات التسويقية: «نتمنى لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مؤسس مئوية الإمارات وحامي حمى اتحادها التوفيق والسداد في قيادة الإمارات نحو المزيد من التقدم والرخاء والازدهار، فهو خير خلف لخير سلف لإكمال مسيرة العطاء والإنجازات التي عانقت عنان السماء لدولة الإمارات العزيزة والغالية على قلوبنا».

وقال ريزوان ساجان، مؤسس ورئيس مجموعة دانوب: «بالنيابة عن «مجموعة دانوب» وجميع العاملين بها، نتوجه بالدعاء إلى الله عز وجل أن يوفق رئيسنا الجديد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، ويعينه ويُلهمه القدرة على قيادتنا صوب المزيد من الإنجازات والتقدم».

دفعة للأمام

قال لالو صامويل رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة كينجستون القابضة: إن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، يمهد لعهد جديد من الريادة والتفوق، لما يتمتع به سموه من صفات قيادية وبعد نظر، واستشراف للمستقبل يمنح الإمارات دفعة متقدمة للأمام نحو التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من أساسيات التنمية الشاملة، ويرسخ مكانة الدولة نموذجاً عالمياً ملهماً للبشرية.

خصائص وسمات

وقال خضر. م عباس، محرر الأعمال ورئيس تحرير سراج الهندية اليومية: «نتوجه بأصدق التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، لتوليه رئاسة دولة الإمارات. يُعد سموه واحداً من أكثر الحكام تأثيراً في المنطقة وأكثرهم إدراكاً لظروفها، وقد تجلت صفاته كقائد دولة من أفضل طراز على مدى ما يزيد على العقد من خلال منصبه كولي للعهد. وورث سموه نفس خصائص وسمات والده الراحل، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كما يحظى بنفس ما حظي به من الحب والاحترام. ويتمتع سموه بعلاقات شخصية ودية وطيدة مع قادة المنطقة والعالم، ومنهم رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي. ونتمنى لسموه كل التوفيق في منصبه.

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