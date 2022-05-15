قادة أعمال لــ «البيان »: محمد بن زايد.. بصمات بارزة في نهضة الإمارات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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قال رؤساء ومديرون تنفيذيون في شركات ومؤسسات عاملة في الدولة لــــ «البيان» إن دولة الإمارات ستواصل المضي قدماً نحو تحقيق المزيد من الإنجازات النوعية التي ترسخ مكانتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، بعد انتخابه رئيساً لدولة الإمارات. وأكد هؤلاء أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد صاحب بصمات بارزة في عمليات النهضة والبناء والتنمية التي تشهدها الإمارات بفضل جهوده الدؤوبة التي تصب في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق تقدم وازدهار وسعادة شعب الإمارات.

مسيرة النماء

وأكد شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، صاحب بصمات بارزة في عمليات النهضة والبناء والتنمية التي تشهدها الإمارات بفضل جهوده الدؤوبة التي تصب في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق تقدم وازدهار وسعادة شعب الإمارات، متوقعاً أن تواصل دولة الإمارات تحت قيادة سموه المضي قدماً نحو تحقيق المزيد من الإنجازات النوعية التي ترسخ مكانة الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي لتواصل مسيرتها كواحدة من النماذج الفريدة بين دول العالم.

قائد استثنائي

وقال محمد كرم، مدير أول تطوير الأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «إنسينكراتور»، إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الثاقبة ساهمت خلال السنوات الماضية في تعزيز مكانة الإمارات الاقتصادية، وجعلها من بين أقوى اقتصادات العالم، متوقعاً أن تواصل دولة الإمارات تحت قيادة سموه مزاحمة الاقتصادات العالمية المتقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف المجالات، وهو ما سيعزز مكانة الدولة وموقعها على الخارطة العالمية.

نهضة وبناء

وقال إسماعيل إبراهيم، المدير العام لفندق رمادا داون تاون، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد صاحب رؤية ثاقبة وإنجازات واضحة وبصمات بارزة في عمليات النهضة والبناء والتنمية التي شهدتها الإمارات طوال السنوات الماضية، فهو قائد استثنائي، يضع مصلحة المواطن ومن يقيم على هذه الأرض الطيبة أولوية وهدفاً تعمل وتسهر عليه جميع الجهات، لأن الإنسان في دولة الإمارات كان وسيبقى الثروة الأغلى التي تسخر لها جميع الإمكانات والقدرات لضمان أفضل مقومات العيش والحياة بسعادة واستقرار.

من جانبه، قال علي حسن الرئيس التنفيذي لشركة «إيفست»، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد هو رمز للعطاء، وساهمت حكمته في إيصال الدولة إلى مكانة عظيمة على الصعيد العربي والإقليمي والعالمي.

تفوق ونجاح

وقال بلال نصر الرئيس التنفيذي لشركة «نيو أوتو للسيارات»، إن الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ساهمت في نهضة الإمارات الحديثة وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية مثالية في مختلف الصعد، موضحاً أن سموه كان له دور فاعل في المشاركة بتطوير إمارة أبوظبي لأكثر من ثلاثة عقود، شهدت تحولاً اقتصادياً واجتماعياً متسارعاً.

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