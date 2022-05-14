مسؤولون وفعاليات اقتصادية بالشارقة: الإمارات تدخل في عهد مشرق من التطور

المصدر: استطلاع – عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد مسؤولون اقتصاديون ورجال اعمال أن اختيار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان– حفظه الله – رئيسا للدولة يأتي استمرارا لمسيرة الإمارات نحو تحقيق أعلى المراتب بمختلف المجالات، مشددين على ما يتمتع به سموه من سمات قيادية فذة يمكنها أن ترسخ الموقع الريادي للدولة على الساحة العالمية الامارات، وهو قرار وطني تدخل فيه الإمارات حقبة جديدة من التطور وعهدا مشرقا ستشهد خلاله الدولة إنجازات ضخمة تضاف إلى سجلها الحافل.

وأشاروا إلى أن بصمات سموه في المسيرة المميزة للاقتصاد الاماراتي لا يمكن أن تخطئها العين، حتى أضحت الامارات دولة يشار لها بالبنان في مجالا الجذب التجاري والاقتصادي والاستثماري، كما لفتوا إلى دور سموه في دعم القطاع الصناعي وتوفير بنية تحتية راقية، ما كان له الاثر الكبير في تبوؤ الدولة موقعا متقدما في مجال استقطاب الاستثمارات من شتى دول العالم.

قائد ملهم

وقال عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة إن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - حفظه الله - رئيسا للدولة، هو قرار نهنئ به أنفسنا حيث حبانا الله عزّ وجل بقائد ملهم ونموذج يحتذى به ومثال للقيادة التي وهبت حياتها لشعبها لتحقيق الازدهار الاقتصادي والتنمية والرفاهية، فقد قاد إلى جانب أخيه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مسيرة البناء والتطور والازدهار التي تنعم بها الإمارات حاليا، وصاحب السمو الشيخ محمد هو الذي سيقودنا لتواصل الدولة مسيرة البناء والنهضة التنموية الشاملة، لتكون أفضل دولة في العالم، وينعم شعبها والمقيمون على أرضها بالأمن والاستقرار.

وأضاف إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، قائد استثنائي متفرد في فكره يستشرف المستقبل برؤية ثاقبة رسخت الريادة العالمية لدولة الإمارات حتى غدت نموذجا يحتذى على مستوى العالم بنهج مستنير لتحقيق التميز والاستباقية والريادة في شتى المجالات. وإننا بهذه المناسبة، نجدد العهد بأن نصطف خلف رئيس دولتنا، ونظل على العهد أوفياء لصاحب السمو رئيس الدولة ولوطننا الإمارات، بمواصلة العمل المخلص لنرد الجميل للوطن ونسهم في تقدمه ورفعته وإعلاء شأنه.

انتخاب

من جانبه أكد سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله" رئيساً للدولة صفحة مشرقة جديدة بمسيرة العطاء والإنجاز وحفظ المكتسبات وتعزيز قوة ووحدة الوطن وريادته.

وأكد أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نهل من مدرسة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أسمى قيم الوفاء والإخلاص للوطن، وكان نعم العضد والسند لأخيه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، في مرحلة التمكين، ليقود من بعده مرحلة التعزيز والتقدم.

خطوة تاريخية

وقال سيف محمد المدفع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله" رئيساً للدولة خطوة ترسخ ثوابت مسيرة اتحاد دولة الإمارات الحافلة بالإنجازات، وتشكل استمراراً لمسيرة النهضة والتنمية والعطاء التي تشهدها الإمارات.

وأكد أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد هو خير خلف لخير سلف، وهو قائد استثنائي ذو نظرة مستقبلية واثقة ورؤية نيرة استمدها من القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسموه له مناقب عديدة، وعرف عنه حبه لوطنه وشعبه وحرصه على تقدم الدولة لمواقع الريادة عالميا.

نهج متواصل

وقال محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة إن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان – حفظه الله - رئيسا للدولة هو رسالة لكل أبناء الإمارات بأن النهج مستمر ومتواصل ومسيرة التطور ماضية دون توقف، وصاحب السمو رئيس الدولة هو قائد فذ يعرفه شعب الإمارات جيدا ويشهد على انجازاته وجهوده المخلصة في التنمية والنهضة، ولسموه رؤية ورأي سديد في إدارة دفة الأمور ، كما أن سموه يعد قائدا ملهما خلق نموذجا للقيادة التي تسابق الزمن لتحقيق النهضة للإمارات واستشراف آفاق المستقبل عبر رؤية استثنائية لرفعة الوطن والمواطنين وتحقيق الآمال والطموحات لشعب الإمارات وإسعاده .

قدرات

وقال أحمد سلطان عبدالله رجل أعمال ان الرؤية الاقتصادية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – حفظه الله – مكنت الامارات من أن تتبوأ مكانة اقتصادية مميزة من خلال انشاء المشاريع العملاقة في كافة المجالات ولا سيما في القطاع الصناعي والمشاريع الكبرى.

ولفت إلى اهتمام سموه بالصناعات الغذائية والصناعات الدوائية وكذا الصناعات العسكرية انطلاقاً من الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها كأسس وركائز للاقتصاد الوطني . وأكد أن الامارات حققت بالفعل العديد من النجاحات والمنجزات خلال السنوات السابقة في تشييد المصانع ونقل الخبرة والمعرفة والتقنيات اللازمة لتشغيل المصانع. كما أنه في مجال الصناعة الدوائية تم تشييد العديد من المصانع ، وخير مثال على ذلك تصنيع اللقاحات في الدولة والعديد من الأدوية التي تلاقي طلباً كبيراً – خصوصا – لقاحات كورونا .

قرار وطني

وقال عبد الله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمزادات إن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان – حفظه الله - رئيسا للدولة، هو قرار وطني تدخل فيه الإمارات حقبة جديدة من التطور وعهدا مشرقا ستشهد خلاله الدولة إنجازات ضخمة تضاف إلى سجلها الحافل، يرسم مستقبلها قائد استثنائي ذو رؤية تنموية مميزة يشهد لها العالم، ستدفع بالإمارات إلى بلوغ أعلى القمم وستساهم في تدعيم عملية التنمية المستدامة في الميادين كافة.

مبايعة

وأضاف المناعي: إن مبايعة أبناء الإمارات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بيعة مستحقة في أعناقنا جميعا، لأننا مهما فعلنا لن نقدر على سداد دين سموه، ببذله الغالي والنفيس لرفعة ورخاء الوطن وخدمة للاتحاد والإمارات والإماراتيين، وإننا نؤمن بأن دولتنا ماضية نحو تحقيق أهدافها المرسومة بدقة، في ظل قائد ملهم ورمز عالمي ليس فقط تجاه أبناء شعبه بل لكل من يقيم ويعيش في الإمارات، قائد مفخرة لكل الأجيال الإماراتية، فشجرة زايد الخير وأبناؤه ستظل مورقة بظلالها وخيرها على أبناء الإمارات والعالم أجمع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز