الإمارات حققت طفرة عقارية غير مسبوقة

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

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أكد خبراء عقاريون ورجال أعمال، على أهمية الجهود الكبيرة التي قدمها المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد «طيب الله ثراه» في تطوير القطاعات الاقتصادية وتعزيز تنافسية الدولة خلال مسيرة حكمه، مشيرين إلى الطفرة العقارية التي حققتها الدولة في جميع الإمارات من خلال تنفيذ حزمة مشاريع عقارية ضخمة أسهمت في انتعاش السوق العقاري وجذبت الكثير من المستثمرين الأجانب للعمل في الدولة، نسبة لوجود بيئة أعمال جاذبة تحقق النجاح للمستثمرين ولأصحاب المشاريع المميزة وريادة الأعمال.

عهد التمكين

وقال رجل الأعمال محمد سعيد النعيمي، ساهم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد «طيب الله ثراه» منذ توليه مقاليد الحكم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتمكين الشباب والمرأة في مجالات العمل المختلفة في القطاعين العام والخاص ،وأرسى سياسة الاقتصاد المنفتح للعالم، وسن قوانين تسهل حركة الاستثمارات وتجذب المستثمرين وتهيئة البيئة لنجاح الأعمال والمشاريع المختلفة.

وذكر أن القطاع العقاري خلال فترة حكم المغفور له حقق طفرة غير مسبوقة نتيجة للخدمات التي وفرتها الحكومة في جذب المستثمرين وتوفير الأمان، مما اسهم في تنفيذ مشاريع عقارية في جميع أنحاء الإمارات وانتعاش أداء القطاع العقاري وجني أرباح كبيرة ،واستفاد المستثمرون من انفتاح الدولة وتدفق الأموال في القطاعات الاقتصادية مع وجود الحوافز المستمرة التي تقدمها الحكومة والتي تساعد رجال الأعمال في تحقيق النجاح.

وأكد أن المغفور له أسهم في جعل الإمارات نموذجاً يحتذى به في تطوير الخدمات الحكومية، ومواجهة التحديات المختلفة،مشيراً إلى أن الإمارات حققت قفزات نوعية في كافة المجالات خلال فترة حكم الراحل، وتظل انجازات شاهدة من تطوير البنية التحتية في جميع انحاء الدولة، وتوفير خدمات الكهرباء والماء للمشاريع العقارية المتنوعة مما زاد رقعة القطاع العقاري في الدولة.

بيئة جاذبة

ومن جانبها أفادت حنان الهاشم، المدير التنفيذي لمؤسسة الإمارات العقارية، إلى أن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد «طيب الله ثراه» كرس حياته من اجل سعادة شعبه ووطنه وعمل من اجل احداث التطوير في جميع القطاعات الاقتصادية وتهيئة البيئة الاستثمارية واستقطاب المستثمرين، مشيرة الى الطفرة العقارية التي حققتها الدولة في مجلات الانشاء مما عزز مسيرة اداء السوق العقاري.

واشارت الى ان الامارات نجحت بفضل سياسة القيادة الرشيدة في استقطاب الشركات العالمية للاستثمار في المجال العقاري نتيجة لتحقيق الارباح ونجاح الاعمال وتنفيذ المشاريع النوعية وتوفير الخدمات اللوجستية لنجاح الاعمال، لافتة الى نجاح الدولة في مواجهة جائحة كورونا وتواصل تقديم الخدمات الحكومية للمستثمرين ورجال الاعمال الامر الذي عزز مسيرة التنمية الاقتصادية.

انتعاش القطاعات

وقال عادل السعيدي صاحب مكتب السعيدي العقاري، بذل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد «طيب الله ثراه» جهود مضاعفة في سبيل تطوير ودفع عجلة التنمية الشاملة في الدولة مما اسهم في انتعاش جميع القطاعات، ولاسيما القطاع العقاري حيث حقق انتعاش غير مسبوق وانشاء مشاريع عقارية في جميع امارات الدولة وجاءت بمردود اقتصادي للمستثمرين مما جعل القطاع جاذبا للاستثمارات الداخلية والخارجية.

واكد ان جهود القيادة الرشيدة وتواصلها مع المستثمرين وتذليل الصعاب واصدار التشريعات والقوانين اسهمت في نجاح المشاريع وريادة الاعمال وفتح افاق جديدة للشباب المواطن للعمل في القطاع الخاص وجني الارباح، لافتا الى ان الرؤية الثاقبة للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد، «طيب الله ثراه» جعلت من الامارات واحة جاذبة للمستثمرين نسبة لتطور الخدمات الحكومية الرقمية وتسهيل الاجراءات الامر الذي اسهم في تقدم الدولة في مضمار التنافسية.

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