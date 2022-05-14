علي السويدي: أسهم في بناء اقتصاد قادر على التحديات

المصدر: (عجمان - أسامة أحمد)

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قال علي السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة « نجح القائد الراحل في استكمال مسيرة الإنجازات الاقتصادية التي انتهجها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، في سبيل بناء وتعزيز اقتصاد منفتح قادر على مواجهة التحديات، وترسيخ مكانة الإمارات من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في المنطقة والعالم.

كما تبنى سياسة اقتصادية متوازنة واستراتيجيات طموحة للتنمية الاقتصادية حققت علاقات اقتصادية وثيقة مع جميع الدول في المنطقة والعالم.

وعزز المغفور له خلال مسيرته اقتصاد دولة الإمارات، محققاً نقلة نوعية للبيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية. وحظيت الدولة باستراتيجيات ورؤى مبتكرة أسهمت في صناعة اقتصاد المستقبل، وجعلت الإمارات مركزاً اقتصادياً عالمياً. وسيبقى إرثه في محفوراً في قلوبنا، ونموذجاً نحتذي به في القيادة والبذل والعطاء وتحقيق النمو والتقدم».

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