عزز التنافسية المالية بقفزات كبيرة في الميزانية الاتحادية

المصدر: متابعة: القسم الاقتصادي

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أكد ماليون ومصرفيون أن اقتصاد دولة الإمارات، حقق إنجازات مهمة وترك بصمات واضحة جعلته في مصاف كبرى الدول المتقدمة إقليمياً وعالمياً، أدت إلى تضاعف الناتج المحلي الإجمالي للدولة ثلاث مرات منذ تولي المغفور له بإذن الله، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في عام 2004؛ ‏‎وارتفع إجمالي التجارة الخارجية للدولة بنسبة 519%، وصنعت دولة الإمارات أهم إنجاز اقتصادي لها يقوم على مبدأ التنوع الاقتصادي وتقليل اعتمادها على النفط، في إشارة إلى إيمان الدولة بأهمية تنويع الاقتصاد الوطني من قطاعات سياحية وطيران ولوجستية وعقارية ومصرفية وتجارية.

‏‎وعزز تنافسية الدولة المالية من خلال تطوير القطاعات الاقتصادية، وسجلت الميزانية الاتحادية لدولة الإمارات قفزات كبيرة وتوسعات مهمة في كافة المجالات وعلى جميع الصعد والقطاعات.

كما أصبحت الإمارات وجهة جذابة لتدفقات الاستثمار الأجنبي بفضل تعديل الأنظمة والقوانين الاقتصادية، مما أدى إلى انتعاش الاقتصاد وتنشيط أعمال المؤسسات المالية والمصرفية.

يونس الخوري: رسخ الإمارات ضمن أفضل دول العالم

وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: «نفتقد اليوم قائداً ملهماً سطر بحكمته ورؤيته إنجازات غير مسبوقة، وأمجاداً شكلت محطات فارقة في تاريخ دولة الإمارات، وأسهم بدعمه المستمر وتوجيهاته الرشيدة في دفع عجلة التنمية في القطاع المالي الحكومي، وترسيخ مكانة الدولة ضمن أفضل دول العالم. رحم الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأسكنه فسيح جناته.. (إنا لله وإنا إليه راجعون).

مروان آل علي: تعزيز تنافسية الدولة وتطور القطاعات الاقتصادية

وقال مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان: «رحم الله الوالد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان قائداً عظيماً ملهماً كرس حياته لخدمة الوطن، وبفضل قيادته وتوجيهاته الحكيمة، تبوأت دولة الإمارات مراكز الصدارة في مختلف المجالات والأصعدة إقليمياً وعالمياً، وإنجازاته شهدت لها مدن وأمم. تعازينا لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأسرة آل نهيان الكرام، ولشعب الإمارات والمقيمين فيها الذين يلفهم الحزن اليوم».

وأكد مدير عام دائرة المالية بأن المغفور له أسهم في تعزيز التنمية الشاملة في الدولة وترسيخ الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن جميع القطاعات الاقتصادية شهدت خلال مسيرة حكمة طفرة اقتصادية غير مسبوقة، كما أصبحت الإمارات في صدارة دول التنافسية العلمية بما حققته من إنجازات على صعيد البنية التحتية وتطوير الخدمات الحكومية وجذب الاستثمارات وتحقيق النجاح لمشاريع الأعمال المتنوعة.

أحمد النقبي: دعم قدرات شباب الدولة

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «سيذكر التاريخ طويلاً الدور الريادي الذي لعبه الراحل الكبير في تمكين مسيرة النمو المستدام في الدولة ودعم قدرات شبابه ووضع أسس النهضة الشاملة التي تعيشها دولتنا، عزاؤنا في الاستمرار على نهجه الذي استكمل فيه نهج الوالد المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في العمل لرفعة وطننا وازدهاره وتطوره».

محمد أميري: صاحب مبادرات أسهمت في تعزيز التنمية الاقتصادية

وقال محمد أميري، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «كان الراحل خلال مسيرة حكمه إسهامات كبيرة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة من خلال عدد لا يحصى من المبادرات الرائدة التي سعت لتحقيق الرفاهية والعيش الكريم لشعب وأبناء دولة الإمارات.

وأضاف لقد فقدنا اليوم قائداً حكيماً وأباً رحوماً وشخصاً عظيماً أثرى دولة الإمارات وأكرم شعبها وبوأها مكانة الصدارة بين الأمم، حمل رسالة آبائنا ومؤسسي دولة الإمارات وأكمل مسيرة الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لقد عزز من قوة الدولة ورسخ دعائم تقدمها وازدهارها وارتقى بإنجازاتها لتنافس العالم في كافة الميادين كما سرى بطموحات وإنجازات شعبه إلى الفضاء، وخلف لنا إرثاً من سجلات النجاحات ستبقى خالدة في ذاكرة الشعوب وستستنير بها أمتنا لتواصل مسيرة التقدم والبناء.

أحمد عبد العال: وضع الإمارات على طريق المستقبل المزدهر

وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك المشرق: «لقد اتسمت قيادة الراحل الكبير بإنجازات عظيمة كانت استمراراً لنهج الوالد الراحل المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الأب المؤسس للإمارات. فقد عزز الشيخ خليفة، رحمه الله، مكانة الدولة على الخريطة العالمية، وبنى الروابط الوثيقة مع الجميع داخل الدولة وخارجها، وكونه صاحب رؤية حقيقية، فلم يغادرنا إلا بعد أن وضع الإمارات على طريق المستقبل المزدهر».

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