عمر بن عمير: الإمارات مركز مالي مرموق وواجهة مفضلة للمستثمرين

المصدر: (عجمان - البيان)

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قال المهندس عمر بن عمير المهيري: فقدنا أباً وقائداً حكيماً كرس حياته في سبيل إعلاء شأن وطنه وسعادة شعبه ليقترن اسمه بالبذل والعطاء ويشهد له التاريخ بالإنسانية التي تخطت حدود الوطن إلى جميع شعوب العالم في سبيل إرساء دعائم التسامح والتعايش. وتحولت الإمارات خلال مسيرة حكمه إلى قوة اقتصادية كبرى معززة مركزها الريادي ودورها المحوري على مستوى العالم لتصبح مركزاً مالياً مرموقاً ووجهة استثمارية مفضلة للمستثمرين ورواد الأعمال وقبلة نوعية للسياح ومقصداً لمختلف شعوب العالم الباحثة عن الاستقرار والأمن والعيش الكريم.

إن ما شهدته دولة الإمارات العربية المتحدة من رقي وتقدم هو ثمرة الرؤية الثاقبة والسديدة للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه» فلقد أخذ على عاتقه بناء دولة عصرية تبوأت مكانة مرموقة بين دول العالم وأصبحت نموذجاً ناجحاً على كافة الأصعدة.

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