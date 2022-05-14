الإمارات واحة من الفرص الاقتصادية

المصدر: القسم الاقتصادي

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أكد مسؤولون وفعاليات اقتصادية، ثقتهم بأن دولة الإمارات مستمرة على النهج الذي اختطه الآباء المؤسسون، ويحمل رايته اليوم الأبناء المخلصون، الذين نذروا أنفسهم لخدمة دولتهم وقيادتهم الحكيمة، التي لم تبخل عليهم يوماً بالدعم، وما نراه اليوم من مشاريع نوعية، وإنجازات عظيمة، إنما هي انعكاس لهذه الرؤية والمسيرة المباركة، التي بدأت قبل خمسين عاماً، مشيرين إلى أن المغفور له بإذن الله، الشيخ خليفة، حمل راية زايد بكل أمانة ومسؤولية، وتحولت الإمارات إلى واحة من الفرص الاقتصادية، التي نهضت بسواعد أبناء الإمارات والمقيمين فيها. كما استقطبت العقول لبناء دولة الرفاه والقانون والأمن، حيث باتت مثلاً يحتذى في النجاح، وبناء الدول، يؤمها سنوياً الملايين من الناس، سياحاً ومستثمرين.

هشام القاسم: رحلته زاخرة بالعمل والعطاء

وقال هشام القاسم الرئيس التنفيذي – مجموعة وصل لإدارة الأصول: "بخالص الحزن والأسى، ‏ننعى إلى قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وشعبها من المواطنين والمقيمين، والعالم العربي والإسلامي، رحيل المغفور له، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، لقد كان لنا خير والد، وخير قائد، بعد رحلته الزاخرة بالعمل والعطاء في خدمة وطنه والأمة العربية والإسلامية".

ماجد المسمار: نذر عمره لرفعة شعبه

وقال المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية: "لقد نذر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد طيب الله ثراه سنوات عمره في خدمة هذا الوطن وفي سبيل رفعة شعبه، فعلى مدار أكثر من خمسين عاماً عمل المغفور له على تطوير الدولة في مختلف المجالات، كان مثال القائد المعطاء، كيف لا وهو ابن مدرسة الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، لقد استطاع المغفور له بما حباه الله من حكمة وقدرات قيادية أن يمضي على النهج القويم الذي بدأه الوالد المؤسس، فحققت الدولة في عهده قفزات حضارية نوعية، كما تعزز موقع الدولة كلاعب فاعل على الساحة الدولية، لقد أصبحت دولة الإمارات في ظل قيادة المغفور له في مصاف الدول المتقدمة. إننا اليوم إذ نعزي أنفسنا بوفاة قائد قل نظيره، نؤكد بأننا ماضون على العهد الذي قطعناه له بأن نكون جند هذا الوطن، الأوفياء لقادته وعلمه وشعبه".

مالك آل مالك: الإمارات منارة لدول وشعوب المنطقة

وقال مالك آل مالك، مدير عام سلطة دبي للتطوير»لقد سار المغفور له بإذن الله القائد خليفة على نهج والده مؤسس الاتحاد لتبقى دولة الإمارات كما أرادها أن تكون منارة لدول وشعوب المنطقة وقد ترك المغفور له بإذن الله بصمات خالدة وساهم في مسيرة النهوض بالبلاد وترسيخ انجازاتها وأمضى عقوداً من العمل لإسعاد أبناء شعبه والمقيمين وتحقيق رفاههم. وبهذه السيرة الطيبة يرحل عنا قائدنا ونتقدم إلى قيادتنا وأمتنا بأسمى آيات التعازي والمواساة.

عبد الله بالهلول: زرع معاني البذل والعطاء والعمل الدؤوب

وقال عبد الله بالهلول، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة تيكوم «ننعي بقلوب مؤمنة وحزن كبير رحيل قائد الوطن وراعي مسيرته المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، و نجد عزاءنا في مصابنا فيما تركه من موروث يشهد له بحسن رعايته لشعبه وحرصه على رفعة أمته. لقد زرع قائدنا في نفوسنا معاني البذل والعطاء والعمل الدؤوب لإعلاء راية الوطن وحققت دولة الإمارات في عهده مراكز متقدمة في شتى المجالات. ندعو الله أن يرحم فقيد الأمة ويغفر له ويرفع درجاته ويسكنه الفردوس الأعلى».

عمار المالك: حقق رفاه أبناء الإمارات

وقال عمار المالك، مدير عام مدينة دبي للانترنت «اليوم يودع شعب الإمارات أباً وملهماً حكيماً، وإننا جميعا لمحزونون برحيل قائدنا المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه. لقد قضى المغفور له عقوداً من العطاء لضمان رفعة الوطن وتحقيق رفاه أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، وترك إرثا من المنجزات والمكتسبات الوطنية التي رسخت حضور دولتنا في مصاف دول العالم المتقدم ليبقى تحقيق الخير والرخاء والاستقرار أمانة نؤديها من بعده على نهجه. نستودع قائدنا في رحاب رحمة الله عز وجل الذي لا تضيع ودائعه، و إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

غيث الغيث: مشاريع نوعية وإنجازات عظيمة

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي:»بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نحتسب عند الله المغفور له باذن الله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي استلهم رؤية والده المؤسس صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه في استكمال مسيرة الخير والرفاه لشعب ودولة الامارات التي تحولت بفضل هذه الرؤية الثاقبة الى قوة سياسية واقتصادية عالمية يسودها الازدهار على جميع الصعد.

حمل المغفور له باذن الله راية زايد بكل أمانة ومسؤولية وتحولت الإمارات الى واحة من الفرص الاقتصادية التي نهضت بسواعد أبناء الإمارات والمقيمين فيها. كما استقطبت العقول لبناء دولة الرفاه والقانون والأمن حيث باتت مثلا يحتذى في النجاح وبناء الدول يؤمها سنويا الملايين من الناس سياحا ومستثمرين.

ولم تقتصر أيادي خليفة البيضاء على دولة الإمارات بل امتدت لمساعدة الأشقاء والأصدقاء في مشارق الأرض ومغاربها كما هو عهد الإمارات دوما في تقديم العون والمساعدة.

نحن واثقون بان دولة الإمارات مستمرة على النهج الذي اختطه الاباء المؤسسون ويحمل رايته اليوم الأبناء المخلصون الذين نذروا انفسهم لخدمة دولتهم وقيادتهم الحكيمة التي لم تبخل عليهم يوما بالدعم وما نراه اليوم من مشاريع نوعية وإنجازات عظيمة إنما هي انعكاس لهذه الرؤية والمسيرة المباركة التي بدأت قبل خمسين عام".

سيف الفلاسي: بصمته البنّاءة حاضرةً

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك:»نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حكومةً وشعباً بوفاة رئيس الدولة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. تغمّد الله روح الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته. لقد سجّلت دولتنا بجهوده مسيرةً حافلةً بالإنجازات على مختلف المستويات، وستبقى بصمته البنّاءة حاضرةً في أذهاننا. وبفضل توجيهاته السديدة، حقق قطاع الطاقة نهضة شاملةً وبلغ أعلى معايير التنوع والاستدامة، وسيتذكره الجميع كقائدٍ ملهمٍ فذّ ثبّت خطى دولة الإمارات على مسار الريادة والتفوق في مختلف المجالات".

علي الجروان: مآثره وإنجازاته في ذاكرتنا

قال المهندس علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة «دراجون أويل»، منصة التنقيب والإنتاج المملوكة بالكامل لحكومة دبي، إن مآثر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، ستظل خالدة وشاهدة على إنجازات اقتصادية عظيمة في تاريخ دولة الإمارات عبر مسيرته الحافلة بالعطاء والعمل والتي عادت على الشعب الإماراتي بالخير والتطور والازدهار وساهمت في بناء الدولة وتحويلها إلى واحة للرفاهية الاقتصادية والاجتماعية جعلها محط أنظار العالم ومنارة يهتدي بها كل طامح إلى التقدم.

وأضاف أن الشيخ خليفة بن زايد حرص منذ تسلمه الراية من الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد قبل نحو 18 عاماً على أن تحتل الإمارات مكانة اقتصادية متميزة، حيث تبوأت الامارات مراكز الصدارة في مؤشرات التنافسية، وأصبحت ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية إلى جانب نجاحها في مد جسور التواصل والشراكات الاستراتيجية والاستثمارية والاقتصادية والتجارية والصناعية وغيرها، مما عزز من مكانتها الريادية في العالم.

وأشار إلى أن إنجازات المغفور له ستضاف إلى إرث زايد وراشد والآباء المؤسسين رحمهم الله، الذين كان لهم الفضل في تحقيق ما وصلت إليه الإمارات من تقدم وازدهار، مضيفاً أن المغفور له سجل حافل بالإنجازات القياسية في العديد من المجالات والمؤشرات ومشاريع متميزة في جميع القطاعات بما في ذلك الطاقة حيث أشرف على تطوير قطاعي النفط والغاز، والصناعات التحويلية التي ساهمت بنجاح كبير في التنوع الاقتصادي في البلاد.

واختتم الجروان: «سيظل فقيد الوطن في ذاكرتنا، ولن ننسى مآثره وإنجازاته على جميع الصعد التي عززت مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً».

ومن جهتها قالت بدرية خلفان، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لشركة «دراجون أويل»، إن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، قاد الإمارات إلى الصدارة عالمياً وإقليميا، في قطاعات استراتيجية مهمة تحاكي في مضمونها الحاضر والمستقبل حيث تمكنت الإمارات من تعزيز قدرتها على مواكبة التطورات المتسارعة وبناء اقتصاد متنوع وتنافسي وبيئة أعمال تعد ضمن الأكثر ريادة على مستوى المنطقة والعالم.

وأضافت: «يعد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد من القيادات التاريخية المشهود لها بالعطاء والبذل من أجل خدمة الوطن والمواطن منذ أن شارك في صباه إلى جانب والده المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في مرحلة التأسيس لبناء نهضة الوطن ومواكبة مسيرة التقدم في العالم».

وأشارت إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله، نجح في إحداث تحولات مهمة ومطلوبة في بيئة الاقتصاد ومناخ الأعمال والتجارة والاستثمار والانتقال به إلى آفاق أكثر تقدماً ورحابة بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويعزز من تنافسيته.

ماسيمو فالسيوني: جلب نموًا وازدهارًا استثنائيين

وقال ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات:» سيبقى الإرث الكبير للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حافلا بالإنجازات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية ونموذجا نستلهم منه مسيرتنا على جميع الأصعدة. لقد جلب إيمانه الراسخ وثقته بالتقدم والريادة وتسهيل التجارة والاستثمار نموًا وازدهارًا استثنائيين لاقتصاد الدولة. كان مصدرا للإلهام والتوجيه أثناء تأسيس شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، وسنبقى مدينين إلى الأبد لقيادته الحكيمة التي مكنتنا من تحقيق النجاح والإنجازات على مر السنين. كان داعما كبيرا للتقدم والسلام والازدهار لجميع الشعوب، وببالغ الحزن والأسى ننعى رحيل رجل عظيم وأحد أبرز القادة في العالم".

فراس أبو هديب: بنى دولة حديثة بالقوة الناعمة

وتقدم الدكتور فراس أبو هديب، رئيس مجلس الإدارة في شركة "سلوانا دايموند للاستثمار" بأحر التعازي وأصدق المواساة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وقال: الشيخ خليفة كان قائداً عظيماً صاحب رؤية مستقبلية احتضنت كل مقومات التنمية المستدامة بوصفها منهجية استرشادية لبناء دولة حديثة ذات قوة ناعمة في مختلف القطاعات الاجتماعية والثقافية، ونفوذاً اقتصادياً راسخاً بالمبادئ الدستورية والتنظيمية والهيكلية القوية.

فقد حمل المغفور له الشيخ خليفة راية العطاء والريادة وخدمة الوطن لاستشراف مستقبل مزدهر يسوده الأمن والرفاه والاستقرار، وستظل مآثره وإنجازاته العظيمة صفحات ناصعة وتاريخاً من ذهب في ذاكرة الأجيال المقبلة. ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وسكنه فسبح جنانه، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وأعلن أبو هديب تعطيل أعمال الشركة لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من يوم السبت الموافق 14مايو 2022 على أن يباشر العاملون أعمالهم يوم الثلاثاء 17مايو.

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