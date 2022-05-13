إنجازات الإمارات بحروف الذهب في سجل التقدم الإنساني

المصدر: الشارقة – عصام عوض

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أكد مسؤولون في الشارقة أن فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، يعد قائداً فذاً قل الزمان أن يجود بمثله، معزين أنفسهم والشعب الإماراتي بذلك الفقد الجلل، لافتين إلى أن مآثره سوف تظل خالدة، وشاهدة على الإنجازات العظيمة التي تحققت للدولة في عهده، فشهدت الإمارات تقدماً كبيراً في شتى المجالات ولا سيما المجال الاقتصادي.

سيف المدفع: ووهب وقته وجهده لاستكمال البناء والتنمية

وقال سيف محمد المدفع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إن الإمارات تودع اليوم قائداً استثنائياً عظيماً عمل بإخلاص لوطنه وشعبه وأعطى بلا حدود، وبذل الغالي والنفيس في سبيل تحقيق الخير والرخاء والاستقرار لأبناء الإمارات، ووهب وقته وجهده لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأها الآباء المؤسسون فطالت جهوده ومبادراته وإنجازاته المجالات كافة.

وأضاف سعادة المدفع: ببالغ الحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نعزي أنفسنا وقيادتنا الرشيدة بوفاة فقيد الإمارات، رجل الإنجازات والحكمة والعطاء، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته، مؤكداً "إن مآثره "رحمه الله "ستظل خالدة، وشاهدة على الإنجازات العظيمة التي شهدتها دولة الإمارات، لتغدو مسيرة الراحل الكبير نبراساً تضيء لنا ولأجيال الوطن طريق العطاء والعمل بوفاء وإخلاص من أجل رفعة وتقدم الوطن.

خالد المدفع: إنجازاته جعلت الإمارات في مقدمة الدول

وقال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: " ترك المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - طيب الله ثراه - تاريخًا حافلًا وبصمة مميزة من العطاء اللامحدود للوطن والتفاني في سبيل عزته ورفعته في جميع المحافل.

اليوم فقدت دولتنا رجلًا من رجالها الاستثنائيين الذي كان خير خلف لخير سلف، وشهدت الإمارات على يديه إنجازات ونجاحات جعلتها في مقدمة الدول بمختلف المجالات وسجلت اسمها بحروف من ذهب في سجل التاريخ والتقدم الإنساني.

عبد الله العويس: قلّ الزمان أن يجود بمثله

قال عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة اننا نعزي أنفسنا وكافة الشعب الإماراتي بفقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان – طيب الله ثراه - الذي كان لنا أبا وقائدا قلّ الزمان أن يجود بمثله،، مبينا إن مآثره سوف تظل خالدة، وشاهدة على الإنجازات العظيمة التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة في عهده، لقد كان - رحمه الله - قائد مرحلة التمكين والنهضة والازدهار تاركا بعطائه المتواصل بصمات خالدة في تاريخ الوطن، سائلين المولى عز وجل له الثبات والمغفرة، وأن يجزيه الله على ما قدمه في خدمة الوطن والمواطن خير الجزاء، وأن يلهم الوطن الصبر والسلوان.

محمد العوضي: مآثره شاهدة على مسيرته الحافلة بالإنجازات

من جهته قال محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة لقد فقدنا برحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان – طيب الله ثراه -، أبا وأخا وقائدا فذا، فوفاته خسارة كبيرة لدولة الإمارات العربية وللأمتين العربية والإسلامية، مضيفا أن مآثره ستظل شاهدة على مسيرته الحافلة بالإنجازات، فهو قائد عظيم وسيبقى بذاكرتنا لأن بصماته محفورة في جميع أرجاء الوطن، نستظل بها وبهذه النهضة الحضارية التي تشهدها دولتنا بفضل من الله وبفضل الجهود المخلصة التي بذلها هذا القائد في دعم مسيرة الإمارات وتعزيز نهضتها، رحم الله فقيد وطننا وأسكنه فسيح جناته وألهمنا عظيم الصبر والسلوان.

سالم المزروعي: قائد حكيم ورمز وطني سيبقى خالداً في الوجدان

أكد سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي أن دولة الإمارات فقدت برحيل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله أباً معطاءً وقائد حكيماً ورمزاً وطني سيبقى خالداً في الوجدان، وسيبقى إخلاصه للوطن ومحبته لشعبه وتفانيه لتحقيق الازدهار والخير حاضراً في قلوبنا، وستظل أياديه البيضاء وفعل الخير شاهداً على عطائه، مشيراً إلى أن مسيرة الراحل الكبير التي حملت الكثير من المنجزات التاريخية والأعمال الإنسانية كانت وستبقى مصدر فخر للإمارات وأبنائها.

وتقدم سعادة المزروعي بخالص التعازي وصادق المواساة إلى القيادة الرشيدة وأبناء شعب الإمارات في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله، داعيا الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

عبد الله المناعي : غرس حب خدمة الوطن

من جانبه تقدم عبد الله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمزادات، باحر التعازي وأصدق المواساة بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،- طيب الله ثراه - مبينا أنه غرس في نفوسنا المحبة والحرص على خدمة الوطن، فمآثره رحمه الله وسجله الحافل في العطاء وخدمة الوطن سيظل محفورا في ذاكرة الوطن وأبنائه.

وأضاف إن إنجازات الشيخ خليفة العظيمة أكبر من أن تعد وتحصى في بناء الدولة وتعزيز المسيرة الاتحادية وتدعيم شتى مجالات العمل الوطني، وإن عزاءنا من بعده في قيادتنا الرشيدة القادرين على إكمال المسيرة ومتابعة النهج الذي أرساه المغفور له، ولا نمتلك اليوم إلا أن نترحم على روحه الطاهرة وندعو له بالمغفرة والرحمة جزاء ما قدمه للإمارات وأن يسكنه فسيح جناته .

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