«أودي A8».. فخامة وقوة وأكثر أماناً

المصدر: دبي - أحمد صديق

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجح الصانع الألماني العريق «أودي» في خطف الأنظار وبكل قوة بعد إطلاق السيارة الأكثر فخامة وتميزاً وأناقة على الإطلاق «A8»، والتي تعكس بكل وضوح قوة علامة «أودي» من حيث الأصالة والتميز في هذه الفئة من السيارات الفارهة.

وبعد تجربة قيادة مليئة بالتشويق والإثارة، يمكن القول إن هذه السيارة ستحجز لها مكاناً كبيراً في حصة مبيعات السيارات الفارهة في دولة الإمارات، فهي تأتي بتصميم رياضي فاخر بفضل التصميم العصري الجديد للهيكل الخارجي، أما من الناحية الأمامية فإنها تأتي بمظهر أنيق يتزين بشبك أمامي كبير الحجم ممتد بعرض المقدمة ومصنوع من الكروم، بالإضافة إلى صدام أمامي مزود بفتحات تهوية جانبية، وتضيف المصابيح الأمامية البارزة للخارج مظهراً هجومياً فريداً وجذاباً للغاية.

كما حصلت «أودي A8»، والتي تتوفر في صالات عرض «النابوده»، على مصابيح Digital Matrix LED المزودة بتقنية DMD، والتي يسهل التحكم فيها عند الحاجة بسبب تكونها من مليون و300 ألف وحده صغيرة، وتوفر وظائف جديدة عدة مثل إنارة المسار والتوجيه أثناء القيادة على الطرق السريعة بالإضافة لقوة إضاءة أكثر سطوحاً.

وجاءت السيارة من الداخل بمقصورة أمامية تتميز بمساحة واسعة ومريحة، حرصت «أودي» على صنعها بشكل مثالي لتوفير أفضل سبل الراحة التامة أثناء السفر والتنقل لمسافات طويلة، بالإضافة لقدومها بالعديد من التجهيزات الداخلية مثل الجلد الفاخر، والزخارف التي يمكن التحكم فيها كهربائياً، ونظام ترفيه حديث ودعم كامل مع الأنظمة الرقمية ووسائل الاتصال المتقدمة، ويمكن للعميل الاختيار من بين تصميمات عدة للمقصورة حسب الرغبة.

وتتوفر «أودي A8» بخيارات ميكانيكية متعددة منها: محرك V6 بسعة 3000 سي سي يولد قوة تصل إلى 340 حصاناً وعزماً أقصى للدوران 500 نيوتن/متر، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع السكون حتى 100 كم/س 5.6 ثوانٍ.

أما الخيار الثاني فهو: محرك V8 بسعة 4000 سي سي، كخيار اختياري في سيارتي A8 وS8 بمستويات عدة للقوة، يولد قوة 460 حصاناً وعزماً أقصى للدوران يصل إلى 660 نيوتن/متر، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ساعة 4.4 ثوانٍ.

والخيار الثالث: محرك V8 وهو مزود بشاحن تيربو مزدوج بقوة 571 حصاناً وعزم أقصى للدوران يصل إلى 800 نيوتن/متر وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع السكون حتى 100كم/ساعة في خلال 3.8 ثوانٍ.

وقال كارستن بندر، المدير التنفيذي لشركة «أودي» الشرق الأوسط: لقد أرست أودي معايير جديدة تجمع بين عالم الفخامة والأداء من خلال طرح السيارة الفارهة «أودي A8».

وبالنسبة لناقل الحركة فهو يأتي بنظامي «tiptronic» و«quattro» للدفع الرباعي والنظام الرياضي التفاضلي. ويقترن محرك «A8» بناقل الحركة «tiptronic» ثماني السرعات الذي يتميز بالسرعة والسلاسة. وبفضل مضخة الزيت الكهربائية، يمكن لناقل الحركة العمل حتى عند إيقاف محرق الاحتراق.

أما نظام «quattro» للدفع الرباعي الثابت فيأتي مع الترس التفاضلي ذاتي القفل كتجهيز أساسي، فيما يمكن تعزيز نظام الدفع الرباعي بنظام الترس التفاضلي الرياضي الذي يتوفر كتجهيز اختياري. ويوزع نظام الترس التفاضلي الرياضي عزم الدوران على العجلات الخلفية عند تجاوز المنعطفات بسرعة كبيرة، مما يوفر تجربة قيادة رياضية ويعزز الثبات.

ومن الوظائف المميزة في «A8» نظام التعليق التنبؤي النشط والذي يمكنه التحميل على العجلات أو عدم التحميل عليها بشكل منفرد بفضل محرك كهربائي، مما يتيح ضبط الشاسيه بشكل نشط في مختلف ظروف القيادة. ويوفر نظام التعليق التنبؤي النشط تجربة قيادة ممتعة في السيارة.

وعند تشغيل وضع القيادة الديناميكي من خلال نظام «Audi drive select»، يظهر الطابع الرياضي لسيارة الصالون والذي يبرز عند المنعطفات، حيث تصبح زوايا الانعطاف صغيرة وينخفض الهيكل عند الكبح. أما في وضع القيادة المريح بلاس «+comfort» فتسير السيارة بسلاسة على الطرق الوعرة. وفي هذه الحالة، يعمل نظام التوجيه جنباً إلى جنب مع الكاميرا الأمامية مما يتيح له التعرف على العوائق الموجودة على الطريق ضمن حدود النظام ويمكّنه من ضبط تجهيزات الحركة بشكل تنبؤي.

ويمتاز نظام التعليق التنبؤي النشط في وضع القيادة المريح بلاس «+comfort» بوظيفة مميزة: تعمل وظيفة إمالة الهيكل عند الانعطاف المدمجة على الحد من أثر التسارع الجانبي على الركاب. وعند دخول السيارة إلى المنعطف، تعمل الوظيفة على رفع جانب الهيكل الذي يقع خارج المنعطف وخفض الجانب الآخر، وبالتالي يميل الهيكل باتجاه المنعطف بثلاث درجات.

وعند القيادة بسرعات تتراوح بين 80 و130 كيلومتراً في الساعة وتسارع جانبي يصل إلى 0.4 من قوة الجاذبية الأرضية، لا يشعر السائق بالانعطاف. وعند القيادة على طريق مستقيم مع تشغيل وضع القيادة المريح بلاس «+comfort»، يحد نظام التعليق التنبؤي النشط من الاهتزازات في الشاسيه. ويرتفع الهيكل وينخفض مسافة تبلغ 50 ملليمتراً (2 بوصة) للمساعدة على ركوب السيارة والنزول منها بشكل مريح. وتوفر السيارة مجموعة من العجلات يتراوح قياسها بين 18 إلى 21 بوصة بستة تصاميم جديدة.

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