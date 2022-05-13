14.35 مليون درهم صافي أرباح «إشراق للاستثمار» للربع الأول بنمو 40%

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت «إشراق للاستثمار» نتائجها المالية غير المدققة للربع الأول من عام 2022 إذ بلغ صافي أرباح الشركة 14.35 مليون درهم، بزيادة نسبتها 40% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتم رصد النتائج المالية في الربع الأول بشكل مستقل من دون احتساب تأثير الاستحواذ المقترح من قبل إشراق على «صندوق جولديلوكس».

وسجلت «إشراق» إيرادات تشغيلية بلغت 7,91 ملايين درهم بزيادة قدرها 199% على الفترة ذاتها من العام الماضي.

ونتجت هذه الإيرادات التشغيلية القوية عن الأداء المتميز لأعمال التأجير والضيافة في «إشراق» إذ حققت شقق «برج ضمان» والشقق الفندقية في «نوران مارينا» معدلات إشغال بلغت 100% و96% على التوالي، وتسجل الشقق الفندقية في «نوران مارينا» زيادة في متوسط أسعار الغرف، وذلك بفضل الجهود الاستباقية والاستراتيجية التي تبذلها الشركة في قطاع التأجير.

وعلى صعيد مشاريع التطوير العقاري، اقترب مشروع «مارينا رايز» - وهو أول مشروع متعدد الاستخدامات للشركة في جزيرة الريم – من الإشغال الكامل (98%) ما أسهم في تعزيز الإيرادات المتكررة للشركة واستراتيجية التسييل المالي لمحفظة أراضيها. وتبحث الشركة في إمكان البدء بتطوير قطع الأراضي الأخرى في جزيرة الريم في أبوظبي.

وأوصى مجلس الإدارة بتنفيذ برنامج جديد لإعادة شراء أسهم الشركة يصل إلى ما لا يزيد على 10% من رأس مال الشركة المصدر بشرط الحصول على الموافقات التنظيمية وتصويت المساهمين. ومن المتوقع أن ينتج عن برنامج إعادة الشراء تحسين هيكل رأس المال والاستفادة من فائض السيولة بشكل فعال.

وفي الاجتماع السنوي للجمعية العمومية الذي انعقد أخيراً، صوت معظم المساهمين (بنسبة 99.5%) لمصلحة الموافقة على اقتراح الاستحواذ على «صندوق جولديلوكس» وتنفيذ الصفقة.

وستتمكن «إشراق للاستثمار» عبر الاستحواذ على مثل هذا الصندوق الذي يمتاز بأدائه العالي، من تعزيز أرباحها، كما وافق المساهمون على خفض رأس المال بمقدار 898.2 مليون درهم بناءً على اقتراح مجلس إدارة الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة. وسيتم استكمال العملية بعد الحصول على الموافقات التنظيمية الضرورية كافة.

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة «إشراق للاستثمار»: يعكس الأداء القوي للشركة «في الربع الأول من العام منهجية عملنا القائمة على أفضل الحلول لمعالجة التحديات الراهنة وخططنا الاستراتيجية الطموحة والمصممة لاغتنام فرص النمو المستقبلية لتحسين القدرات المالية والأداء التشغيلي.

ومع الثقة العالية التي أبداها المساهمون في خططنا، سواءً على مستوى اقتراح الاستحواذ على صندوق جولديلوكس أو خفض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة، فإننا ملتزمون أكثر من أي وقت مضى تنفيذ هذه الخطط وخلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين».

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