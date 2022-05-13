مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج: 9 قطاعات رئيسية للاستثمار الإماراتي في الهند

المصدر: مومباي - وام

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أكد جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أن الاستثمارات الخارجية للدولة في الهند تتركز في 9 قطاعات رئيسية حالية ومستقبلية.

وأوضح أن هذه القطاعات تشمل البرمجة وتكنولوجيا المعلومات، والصحة والدواء والخدمات والنقل البحري، والاتصالات، والبنية التحتية والتطوير العقاري، لافتاً إلى تطلع الجانبين إلى زيادة ونمو حجم الاستثمارات الخارجية والتعاون التجاري من خلال الالتزام بزيادة التدفقات ورأس المال إلى قطاعات مستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الزراعية والبيئة الخضراء والطاقة النظيفة.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» ضمن مشاركته في وفد الدولة الذي يزور الهند لإرساء آليات مستدامة للاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، إن الهند تعد شريكاً تجارياً استراتيجياً لدولة الإمارات.

حيث تمثل ما نسبته 9% من إجمالي التجارة الخارجية وما يقارب 13% من غير الصادرات النفطية، مشيراً إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستدعم زيادة ونوعية حجم التبادل التجاري غير النفطي إلى نحو 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأفاد بأن اتفاقية التعاون والشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين تستند إلى عقود طويلة الأمد من التعاون المشترك، حيث تصنف الإمارات اليوم المستثمر التاسع الأكبر في الهند بإجمالي استثمارات يزيد على 18 مليار دولار، بينما تستثمر الهند ما يقارب 8 مليارات دولار ما يمثل 6% من حجم الاستثمارات الأجنبية في الإمارات.

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