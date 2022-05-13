691 مليون درهم صافي أرباح «ديوا» للربع الأول بزيادة 19%

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DEWA) نتائجها المالية للربع الأول من عام 2022، إذ وصل صافي الأرباح إلى 691 مليون درهم.

وارتفعت إيرادات هيئة كهرباء ومياه دبي في الربع الأول بنسبة 15% لتصل إلى 5.06 مليارات درهم مدفوعة بارتفاع حجم الاستهلاك عبر مختلف القطاعات، والتحول إلى هيكل التعرفة المعتاد بداية العام الجاري. وقد أسهم ارتفاع أنشطة قطاع الضيافة والأنشطة التجارية في دبي، والذي يرجع جزئياً إلى تخفيف القيود المتعلقة بجائحة كوفيد-19 في مختلف أنحاء العالم، في نمو الطلب القوي.

وفي الربع الأول من عام 2022، ارتفعت إيرادات خدمات الكهرباء بنسبة 17.5%، وإيرادات خدمات المياه بنسبة 20.2%، وإيرادات تبريد المناطق بنسبة 17.6% مقارنة بالربع الأول 2021. وحتى 31 مارس 2022، ازدادت قيمة أصول هيئة كهرباء ومياه دبي بقيمة 2.8 مليار درهم لتصل إلى 204.2 مليارات درهم مقارنة بـ201.4 مليار درهم بتاريخ 31 ديسمبر 2021.

توزيعات

وأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي سياسة توزيع الأرباح استناداً إلى توقعات المجموعة توليد تدفقات نقدية قوية وقدرتها المحتملة على تحقيق الأرباح. ومن المقرر توزيع الدفعة الأولى من الأرباح بقيمة 3.1 مليارات درهم في أكتوبر 2022.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تلبي هيئة كهرباء ومياه دبي الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه في دبي وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة بفضل نظام الحوكمة عالمي المستوى الذي تطبقه الهيئة ويشمل جميع عملياتها.

ويعد الأداء القوي الذي حققته الهيئة في الربع الأول من العام الجاري دليلاً إضافياً على مرونة نموذج الأعمال التشغيلي الذي نعتمده ومواصلة سجلنا الحافل بالنمو المستمر. لدينا السيولة الكافية لمتابعة فرص النمو، وستواصل الهيئة استثماراتها الرأسمالية المدروسة، وتحقيق وفور في التكاليف، مع تعزيز نمو وتطور الهيئة والحفاظ على مستويات عالية من السلامة والجودة وتعزيز سعادة المتعاملين. كما نلتزم تحقيق قيمة إضافية للمساهمين مع وضوح كبير في توزيعات الأرباح لمساهمي الشركة.

توقعات الطلب

وتوفر هيئة كهرباء ومياه دبي خدماتها لنحو 3.5 ملايين شخص من سكان دبي، وأكثر من 4.7 ملايين شخص في النهار. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 5.8 ملايين و7.8 ملايين على التوالي بحلول عام 2040. وتتواءم خطط الهيئة في النمو مع خطة دبي الحضرية 2040، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050 التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

مركبات كهربائية

في إطار جهودها لتشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة، وترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي في أبريل 2022 موقع مجتمع المركبات الكهربائية في دبي الإلكتروني والذي يهدف إلى زيادة استخدام المركبات الكهربائية من خلال مركزية المعلومات المتعلقة بأحدث تطورات المركبات الكهربائية في دبي. ومن المتوقع أن يكون لزيادة أعداد المركبات الكهربائية في دبي تأثير مباشر في زيادة صافي أرباح الهيئة.

نمو الشركات التابعة

وفي 27 أكتوبر 2021، وقعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) اتفاقية مع مؤسسة مدينة دبي للطيران للاستحواذ المحتمل على محطات تبريد المناطق ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية الاستحواذ في الربع الثاني من عام 2022 مقابل مبلغ يقدر بنحو 1.05 مليار درهم. وفي 29 مارس 2022، وقعت إمباور اتفاقية قرض مرحلي جديد بقيمة 918 مليون درهم لتمويل هذا الاستحواذ المحتمل.

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