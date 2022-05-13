15.1 مليون درهم صافي أرباح «سلامة» للربع الأول

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين، المدرجة في سوق دبي المالي نتائجها المالية المدققة للربع الأول من عام 2022، حيث بلغ صافي أرباح الشركة لهذه الفترة 15.1 مليون درهم.

واستمرت «سلامة» في تحقيق أهدافها التشغيلية، ولا سيما فيما يتعلق بمواصلة تطوير قدراتها الرقمية، وتحسين أداء الاكتتاب، وتنويع محفظة عملائها، وتوفير المنتجات والحلول الجديدة والمحسّنة رقمياً لشرائح متنوعة من العملاء في دولة الإمارات.

وحققت الشركة أداءً قوياً في تحسين أرباح الأعمال الأساسية ودخل الاستثمار.

وتمكنت «سلامة» من الحفاظ على أرباحها في دولة الإمارات على الرغم من التحديات الاقتصادية.

وحققت الشركات التابعة، ولا سيما في الجزائر ومصر، أداءً أفضل في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وأسهمت الإجراءات الفعالة للتحكم في التكاليف في توفير 6٪ من النفقات الإدارية والعامة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما حقق رأس المال العامل نمواً بنسبة 14٪ منذ 31 ديسمبر 2021.

وحقق إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للشركة 305 ملايين درهم إماراتي في الربع الأول على الرغم من استمرار الظروف الصعبة في السوق على صعيدي الأسعار والمنافسة.

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة شركة «سلامة»: تواصل الشركة تحسين عملياتها مع التركيز بصورة خاصة على تعزيز قدراتها في مجال التحول الرقمي والابتكار، وتحسين محفظة منتجاتها وخدماتها للارتقاء بمكانتها في السوق كمزود رائد لخدمات التأمين التكافلي في دولة الإمارات.

وانطلاقاً من تركيزنا على تعزيز مرونة عملياتنا وبناء بنية تحتية رقمية قوية وجلب تقنيات جديدة، ومع وجود مؤشرات على عودة الاستقرار إلى السوق، فإننا متفائلون بتحقيق أهداف أعمالنا الاستراتيجية وخلق قيمة تتماشى مع توقعات المساهمين وحملة الوثائق خلال الأرباع القادمة.

وقال فاهم الشحي، الرئيس التنفيذي لشركة «سلامة»: تشهد شركتنا موجة جديدة من النمو مع استمرار التركيز على التحول الرقمي والابتكار والتعاون كدعائم رئيسية لتحقيق المزيد من النجاح.

ونحن سعداء جداً بالتقدم الذي أحرزناه خلال الربع الأول، ونلتزم بالحفاظ على هذا الزخم لبقية العام بالاستناد إلى نقاط القوة التي نمتلكها بما في ذلك منتجاتنا المبتكرة، وقدراتنا الرقمية الشاملة، وشراكاتنا الاستراتيجية، والأهم من ذلك استراتيجيتنا القوية لاجتذاب العملاء.

ونركز على الارتقاء بهذه الاستراتيجية إلى المستوى التالي لتوسيع نطاق حضورنا في السوق، ولا سيما من خلال تحسين أعمال التأمين على الحياة ومنتجات التأمين الأخرى غير المرتبطة بالسيارات، وصولاً إلى تحقيق غايتنا في توفير مزايا التأمين التكافلي للجميع بأسهل طريقة ممكنة.

يشار إلى الجمعية العمومية السنوية للشركة وافقت على توزيع أرباح نقدية بقيمة 2 فلس للسهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021.

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