28% الحصة السوقية لموانئ دبي العالمية من حاويات التصدير والاستيراد في الهند

المصدر: وام

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قال محمد المعلم نائب الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية إن "دي بي ورلد" تتمتع بحصة سوقية كبيرة، وتغطي الأصول اللوجستية للمجموعة مراكز الشحن الرئيسية في الهند مثل منطقة العاصمة الوطنية ومدن أحمد آباد ومومباي. تشيناي وحيدر آباد وهي الشركة المشغلة الوحيدة والتي تتمتع بحضور في 3 موانئ رئيسية في الهند بحصة سوقية تبلغ 28 % من حجم حاويات الاستيراد والتصدير، ولديها القدرة على تصميم وتقديم حلول لوجستية قياسية ومتعددة الوسائط حسب الطلب. وقد قمنا بتطوير محفظتنا من الأصول والخدمات على مدى ثلاثة عقود.

وأضاف - في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، ضمن مشاركته في وفد الدولة الذي يزور الهند لإرساء آليات مستدامة للاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، أن دي بي ورلد تعد شركة رائدة في مجال تشغيل موانئ الحاويات في الهند، وقد استثمرت نحو 500 مليون دولار من خلال مشروعها المشترك مع الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية في الهند "NIIF" للاستحواذ على الخدمات اللوجستية الداخلية وتطويرها.

وأشار إلى أن دي بي ورلد تواصل تقييم فرص الموانئ الجديدة في الهند، بما في ذلك فرص الامتياز المستمرة في توتيكورين ونهافا شيفا.

وأوضح المعلم أن إجمالي حجم التجارة بين دبي والهند عبر جميع وسائط النقل خلال عام 2021 بلغ أكثر من 12.1 مليون طن منها 8.6 مليون طن واردات وحوالي 2.9 مليون طن صادرات ، وأكثر من 607 آلاف طن إعادة تصدير.

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