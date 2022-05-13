أول «دافوس» حضوري بعد الجائحة 22 مايو

المصدر: (أبوظبي - وام)

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تنطلق فعاليات منتدى الاقتصاد العالمي «دافوس» خلال الفترة من 22 وحتى 26 مايو الجاري في دافوس بسويسرا كأول منتدى حضوري منذ بدء جائحة «كورونا»، حيث تتصدر أجندة المنتدى في دورته الحالية، مجموعة من الحوارات والمناقشات بشأن عدد من القضايا الاقتصادية الراهنة، منها 5 قضايا رئيسة، منها دور «الميتافيرس» وحجم الاستثمارات المتوقعة في الفضاء الرقمي، ودور الذكاء الاصطناعي في تشكيل المدن الذكية، والتحولات العالمية في الطاقة خاصة مع التغيرات الجيوسياسية الراهنة، وأثر التضخم على المستويات الشرائية الاستهلاكية، والتحديات الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي والحلول الدولية المُتاحة بشأنه.

ويعقد المنتدى تحت شعار «العمل معاً واستعادة الثقة»، حيث سيشكل فرصة للقادة لتقييم الوضع العالم.

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