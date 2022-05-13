مشروع لإنتاج المواد الكيماوية في الرويس باستثمار 7.3 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة أبوظبي للمشتقات الكيماوية المحدودة «تعزيز»، انضمام شركة شاهين كيم القابضة للاستثمارات «شاهين»، شريكاً إلى «تعزيز» و«ريلاينس»، في مشروع «تعزيز إي دي سي آند بي في سي»، المشروع المشترك الذي يهدف إلى تشييد وتشغيل منشأة عالمية المستوى لإنتاج «الكلور القلوي»، و«ثاني كلوريد الإيثيلين»، و«كلوريد البولي فينيل»، ضمن منطقة «تعزيز» للكيماويات الصناعية في الرويس.

وتعد منطقة «تعزيز» للكيماويات الصناعية، مشروعاً مشتركاً بين «أدنوك» و«القابضة». ويهدف مشروع «تعزيز إي دي سي آند بي في سي»، لتوفير احتياجات القطاع الصناعي المحلي من الكيماويات الصناعية، بدلاً من استيرادها، إضافة إلى تصديرها لتلبية الطلب العالمي المتزايد عليها.

وذلك من خلال تنفيذ استثمارات تزيد على 7.3 مليارات درهم (2 مليار دولار). كما ستوفر منظومة «تعزيز»، فرصاً جديدة للمصنعين المحليين، ما يسهم في تنمية خبراتهم ومعارفهم وقدراتهم، ويحفز نمو القطاع الصناعي المحلي.

وسيسهم انضمام «شاهين» إلى مشروع «تعزيز إي دي سي آند بي في سي»، في إضافة المزيد من الخبرة الفنية المتعلقة بالإنتاج، وتلبية استخدامات سلاسل التوريد المحلية.

ويمثل هذا الاتفاق، أول استثمار مباشر لشركة إماراتية من القطاع الخاص في منطقة «تعزيز» للكيماويات الصناعية، ويأتي في أعقاب إبرام اتفاقيات تم الإعلان عنها في شهر ديسمبر 2021، مع 8 مستثمرين محليين، تعد الأولى من نوعها بين القطاعين العام والخاص في مجال التكرير والبتروكيماويات في أبوظبي.

تعزيز سلاسل التوريد

وقال خليفة يوسف المهيري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ «تعزيز»: سعداء بانضمام «شاهين» شريكاً استراتيجياً في مشروع «تعزيز إي دي سي آند بي في سي»، حيث تسهم هذه الاتفاقية الاستراتيجية في ترسيخ مكانة «تعزيز»، كشريك جاذب للاستثمارات المحلية والدولية في مجال التكرير والبتروكيماويات في دولة الإمارات.

كما تدعم هذه الشراكة الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية في الإمارات، من خلال دفع نمو وتنويع القاعدة الصناعية، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة في مبادرة «اصنع في الإمارات»، بما يتماشى مع توجيهات الحكومة الرشيدة.

وتدخل المواد الكيماوية التي سينتجها مشروع «تعزيز إي دي سي آند بي في سي»، في مجموعة واسعة من الاستخدامات الصناعية، كما تتيح المزيد من فرص التصدير للصناعات المحلية، وتوفير احتياجاتها من المواد الكيماوية الأساسية، التي يتم تصنيعها لأول مرة في دولة الإمارات.

فرص مستقبلية

وقال وليد أزهري، العضو المنتدب لشركة «شاهين»: فخورون بتوقيع هذه الاتفاقية، والانضمام كشركاء لكل من «تعزيز» و«ريلاينس»، في تطوير هذه المنشأة الصناعية عالمية المستوى، والتي ستحتضن أكبر مصنع لإنتاج الكلور القلوي على مستوى العالم.

ونحن نتطلع للعمل مع شركائنا خلال كافة مراحل التطوير والإنشاء والعمليات التشغيلية لهذا المشروع، الذي يعتبر حجر الزاوية للعديد من الفرص المستقبلية في مجال التكرير والصناعات البتروكيماوية، والتي ستكون منظومة صناعية جديدة بالكامل في دولة الإمارات، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

ويمثّل الاستثمار في إنتاج المواد الكيماوية، أولوية في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية بدولة الإمارات، التي تطبقها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

والتي تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة الإماراتي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم، بحلول 2031. وتُعتبر الكيماويات قطاعاً جذاباً، نظراً للطلب العالمي المتنامي، والفرص التي يوفرها للإنتاج المحلي، لتنمية القاعدة الصناعية الإمارات.

منتجات صناعية واستهلاكية

وتعد مادة الكلور القلوي، مكوناً رئيساً بإنتاج الصودا الكاوية الضرورية لإنتاج الألمنيوم. ويُستخدم ثاني كلوريد الإيثيلين في إنتاج كلوريد البولي فينيل، الذي يستخدم بدوره في مجموعة واسعة من المنتجات الصناعية والاستهلاكية، بما في ذلك الأنابيب والنوافذ والكابلات والأغشية الرقيقة ومواد الأرضيات.

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