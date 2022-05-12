منظومة ‏HUB71 تحقق مزيداً من النمو بانضمام 16 شركة ناشئة جديدة

المصدر: ‏أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي ضمّ 16 شركة ناشئة إلى مجتمعها المتنامي، وذلك في إطار جهود ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً رائداً للابتكار من خلال بدء عمل هذه الشركات في أبوظبي.

وستتاح لمجموعة الشركات الناشئة الجديدة، التي حصدت حتى الآن تمويلاً تفوق قيمته 231 مليون درهم، فرصة تطوير تكنولوجيات متطورة والاستفادة من إمكانية الوصول إلى الأسواق والاستثمارات والمواهب التي توفرها Hub71. وتضمّ المجموعة التي تمّ قبولها شركات ناشئة من مراكز تكنولوجيا دولية رائدة وفي المراحل الأولى من نموها بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

ومن أبرز شركات هذه المجموعة TAG، أول بنك رقمي في باكستان وTrade Capital Partners ومقرها الإمارات، وهي منصة تسهّل وصول الشركات الناشئة والصغيرة ومتوسطة الحجم في الأسواق الناشئة إلى رأس المال المتداول، وZywa، أول بنك جديد للمراهقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن الشركات الأخرى التي تم قبولها Letswork ومقرها الإمارات، وهي تطبيق يتيح للأعضاء حجز أماكن عمل والعمل عن بُعد في الفنادق والمقاهي والمساحات المشتركة وغيرها من الأماكن الفريدة من نوعها، بالإضافة إلى منصة Ostaz التعليمية الخاصة التي تهدف إلى مساعدة الطلاب على إحراز تقدم أكاديمي.

وستستفيد المجموعة الجديدة من برنامج Hub71 لتسريع الأعمال والبرامج المنظمة لتعزيز إمكانيات الاستثمار إلى جانب مجموعة جديدة من الحوافز المرنة التي تتيح للمؤسسين اختيار مستوى الدعم الذي يلزمهم بناءً على احتياجات شركاتهم. وستتمكن المجموعة المنضمّة إلى Hub71 من الوصول إلى منظومة الابتكار في أبوظبي والاستفادة من فرص التوسع وتبادل المعرفة.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـHub71: يشكل اختيارنا للمجموعة الأولى من الشركات الناشئة لهذا العام انعكاساً لتركيزنا على دعم قدرات هذه الشركات لتصبح الأسرع نمواً على مستوى العالم، وتتميز Hub71 بنهج فريد وإيمان عميق بأهمية دعم المؤسسين وإعداد القادة الملهمين وفرق العمل المبتكرة لمواصلة النمو المتسارع لهذه الشركات وهو ما يبرز في رواد الأعمال في هذه المجموعة من الشركات.

وحصدت شركات Hub71 منذ إنشاء المنظومة استثمارات بقيمة 1.5 مليار درهم وعقدت صفقات بقيمة 36 مليون درهم من خلال شركاء منظومة التكنولوجيا من الشركات، كما حققت إيرادات تصل إلى 1.2 مليار درهم.

وتتيح Hub71 للشركات الناشئة إمكانية الوصول إلى شبكة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين والمستثمرين وتقدم لها فرصة عرض إمكانيات منتجاتها وقابلية تسويقها. وتم توقيع أكثر من 20 إثبات مفاهيم بين الشركاء والشركات الناشئة منذ تأسيس المنظومة ويُتوقع عقد صفقات بينهما تبلغ قيمتها 36 مليون درهم كونها توفّر منصة لطرح الأفكار المبتكرة وإطلاق شركات رأس المال المخاطر في أبوظبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز