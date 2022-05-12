اتفاق استثماري بين «هيرميس القابضة» و«أمازون»

المصدر: دبي - البيان

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وقعت شركة ڨاليو للتمويل الاستهلاكي وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة اتفاق مع شركة أمازون لتقديم التمويل الاستهلاكي من شركة ڨاليو كوسيلة دفع على موقع amazon.eg «الاتفاق التجاري».

ووفقاً لبنود الاتفاق التجاري، سوف تقوم شركة ڨاليو بإتاحة بعض أدوات التمويل الاستهلاكي الخاصة بها للمستهلكين المؤهلين على موقع amazon.eg بحيث يكون لهم خيار تقسيم إجمالي قيمة مشترياتهم على عدة دفعات باستخدام شركة ڨاليو.

وقامت المجموعة المالية هيرميس القابضة وشركة أمازون بتوقيع اتفاق منح حق شراء اختياري (اتفاق صفقة الاستثمار)، اتفقت بموجبه أمازون على شراء شهادات إيداع دولية بقيمة 10 ملايين دولار صادرة عن أسهم في شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، على أن يكون لديها خيار استبدال ذلك الاستثمار بحصة في شركة ڨاليو مستقبلاً، وذلك بما يعادل نسبة 4.255% من رأس المال المصدر لشركة ڨاليو بناء على تقييم حالي لشركة ڨاليو يبلغ 235 مليون دولار، ويكون ذلك الخيار قابلاً للتفعيل قبل تنفيذ أو عند حدوث واقعة طرح مؤهل على مستوى شركة ڨاليو، في صورة استثمار مستقل من مستثمرين آخرين، أو بيع أسهم، أو طرح عام أولي أو قيد في البورصة، وذلك وفقاً لبنود وشروط اتفاق صفقة الاستثمار.

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