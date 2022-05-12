«منتدى المرأة العربية» يعاود إطلاق فعالياته بالإمارات ضمن مؤتمر «كبار الرؤساء التنفيذيين»

المصدر: دبي - البيان

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يعاود «منتدى المرأة العربية» إطلاق فعالياته في دولة الإمارات، ليجمع كوكبة من رائدات الأعمال وقائدات الفكر وصانعات القرار والرئيسات التنفيذيات وأصحاب الخبرة والكفاءات وحشداً رفيع المستوى من النساء العربيات. ويقام المنتدى ضمن فعاليات اليوم الأول من مؤتمر «كبار الرؤساء التنفيذيين»، الذي تستضيفه دبي بنسخته السادسة في فندق بلازو فيرساتشي يومي 17 و18 مايو.

والمنتدى الذي تم إطلاقه في السعودية عام 2018، يشكل منصة جوهرية لتعزيز ودعم جهود المرأة العربية ومبادراتها المتواصلة لتنمية اقتصاد المنطقة وتكريس مبادئ التنوع الجندري، والعدالة، والإنصاف، كمدخلٍ للنهوض بالمجتمعات العربية.

ويمكن للالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، أن يدرّ لاقتصاد المنطقة 2.7 تريليون دولار بحلول سنة 2025، وفق ما خلصت إليه الشركة البريطانيّة «ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز»، في دراساتها وأبحاثها.

وقال منظّم مؤتمر «كبار الرؤساء التنفيذيين»، بنسخته السادسة، الرئيس التنفيذي جوليان هواري: «منتدى المرأة العربية يشكّل منصّةً رياديّةً لإبراز الطاقات النسائيّة في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيداً بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية العديدة التي اعتمدتها دول مجلس التعاون، والتي من شأنها دعم المرأة على المدى الطويل.

وتحت عنوان «صورة المرأة العربية»، ستناقش النساء المشاركات في المنتدى، مجمل التحديات التي تعيق إظهار صورة المرأة العربية وجهودها التنموية بشكلٍ صحيحٍ. كما ستبحث الجلسة في الاستراتيجيات الأمثل لكسر الصور النمطية وتذليل الثغرات والإشكاليات، سيما أننا نلحظ تغطية إعلامية متحيزة، غير منصفة تجاه المرأة العربية. فوسائل الإعلام الغربية والآسيوية نادراً ما تتحدّث عن وزيراتٍ أو رائدات أعمالٍ أو نساءٍ يترأسنَ شركاتٍ ماليّة في المنطقة، على الرّغم من الخطوات الهائلة التي تُبذل في مجال تمكين المرأة العربيّة.

ونظراً لما يمثّله التكامل في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) من مستقبلٍ واعدٍ في مجال ريادة الأعمال، فإنّ جلسة «النساء والتكنولوجيا» ستسلّط الضوء على إنجازات المرأة العربيّة في ميادين العلوم والتكنولوجيا. كما سيناقش الخبراء الإقليميّون والدوليّون أفضل السبل لتعزيز إشراك المرأة في هذا المجال، خصوصاً أنّ المشاريع الابتكاريّة الكبرى في المنطقة تكتفي بتوظيف عددٍ محدودٍ من النساء. سيتعمّق المحلّلون أيضاً في الجوانب التعليميّة والثقافيّة للنساء الطامحات نحو فرص عملٍ في مجال التكنولوجيا. ويشمل المنتدى جلساتٍ رئيسيّة عديدة، بينها: «بداية جديدة: بيئة أعمال متغيّرة وفق مفهوم Work 2.0»؛ «مكان العمل في المستقبل».

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