«دبي التجاري» يحصد جائزة «حلول تمويل سلسلة التوريد المتميزة» من «ذا ديجيتال بانكر»

المصدر: دبي- البيان

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أعلن بنك دبي التجاري تتويجه بجائزة «حلول تمويل سلسلة التوريد المتميزة»، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الابتكار في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2022، الذي نظمته مجلة «ذا ديجيتال بانكر».

وتحتفي جوائز «ذا ديجيتال بانكر» بالمؤسسات المالية البارزة في العالم، التي تتميز بمعايير وقدرات عالية في مجالات تخصصها. وتحظى برامج الجوائز هذه بشهرة عالمية، حيث يتم التحكيم فيها من قبل مجموعة من الاستشاريين البارزين والخبراء المتخصصين في الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية الخاصة، والمعاملات المصرفية، والخدمات المصرفية الاستثمارية، والخدمات المصرفية للشركات، وإدارة الأصول والتأمين، وذلك لضمان الشفافية التامة والتقييم المحايد.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: «فخورون بتكريمنا كشركة رائدة ومبتكرة في حلول تمويل سلسلة التوريد. وتعد هذه الجائزة تأكيداً على تركيزنا المستمر على تطوير المنتجات والحلول المصرفية الرقمية الفريدة التي نقدمها لعملائنا من الشركات، إضافة إلى الطبيعة المبتكرة لمنتجاتنا وحلولنا. نحن في بنك دبي التجاري سنواصل تبني الابتكار والتقنيات الحديثة لتعزيز قدراتنا والفعالية التي نخدم بها السوق لنقدم لعملائنا أفضل تجربة مصرفية. كما نتطلع إلى البناء على الزخم الذي حققناه مع استمرارنا في دعم طموحات عملائنا».

وقال علي عمران، الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك دبي التجاري: «يسعدنا تكريم حلولنا لتمويل سلسلة التوريد المبتكر من قبل خبراء الصناعة، ونحن في بنك دبي التجاري نسعى للجمع بين المنتجات المبتكرة والخدمة ذات المستوى العالمي لتزويد عملائنا بخدمات مصرفية سلسة. وتعد هذه الجائزة دافعاً لنا لمواصلة رحلتنا نحو التحول الرقمي من خلال توفير حلول مبتكرة كجزء من رؤيتنا بأن نكون بنكاً رقمياً بالكامل».

وتوفر منصة تمويل سلسلة التوريد من بنك دبي التجاري، وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، حلول تمويل سلسلة التوريد بقيادة البائع والمشتري من خلال بوابة واحدة للشركات. ولضمان الامتثال للقوانين المحلية، فقد تم تدشين الحل باستخدام المنصة السحابية لمايكروسوفت أزور في الإمارات. وبإمكان النظام التعامل مع العملاء ونظرائهم في أي مكان كانوا في جميع أنحاء العالم، حيث سيتم تخصيص مقاييس «اعرف عميلك» وفقاً لمتطلبات التنظيم في تلك الدولة.

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