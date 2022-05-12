1.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 1.6 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 382 مبايعة بقيمة 1.23 مليار درهم منها 28 مبايعة للأراضي بقيمة 234.72 مليون درهم و354 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 993.49 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 103 ملايين درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة ند الحمر. وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 35 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 24 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 85 مليون درهم بمنطقة البرشاء الثالثة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 42 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى وأخيراً مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 53 مبايعة بقيمة 65 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 115 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 133 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 317.89 مليون درهم منها 18 رهناً للأراضي بقيمة 125.92 مليون درهم و79 رهناً للفلل والشقق بقيمة 191.97 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 58 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 54 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 20 هبة بقيمة 53.93 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 24 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 21 مليون درهم.

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