فنادق «راديسون» تستعرض خطط التوسع في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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كشفت مجموعة فنادق «راديسون»، مجموعة الضيافة الديناميكية، التي تضم تحت مظلتها 9 علامات مميزة على مستوى العالم، عن تحديثات رئيسة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سوق السفر العربي الذي يقام من 9 إلى 12 مايو الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي.

ولا شك في أن مشاركة المجموعة في هذه الفعالية السنوية تساعدها على تحقيق هدفها المتمثل في البقاء في طليعة قطاع الضيافة، لاسيما أن العالم الحديث يساهم في إعادة تشكيل مستقبل السفر والسياحة.

وقال تيم كوردون، نائب رئيس مجموعة فنادق «راديسون» في الشرق الأوسط وأفريقيا: «يعد معرض سوق السفر العربي فعالية منتظرة بفارغ الصبر كل عام، ويسعدني حضوره مع عدد من زملائي الذين يمثلون جهات رئيسة فاعلة في قطاع السفر والسياحة. ويسرنا أن نناقش التحديثات المهمة التي تتماشى مع خططنا التوسعية للمنطقة.

فضلاً عن الجهود العالمية الكبيرة التي نبذلها على مستوى الاستدامة والابتكارات التي يجري العمل عليها. وفيما نعمل باستمرار على تعزيز وجودنا في السعودية ونركز على إنشاء المنتجعات في الإمارات، نحرص أيضاً على تنمية مجموعة منتجعاتنا في المغرب.

بالإضافة إلى ذلك، وكدليل على الجهود التي تبذلها المجموعة؛ لتحقيق أهداف الاستدامة الأخيرة بما يتماشى مع خطتنا الاستراتيجية الممتدة على خمس سنوات، نفتخر بسعينا إلى خفض انبعاثات الكربون إلى صفر بحلول 2050».

مشاريع توسّعية

وكشفت المجموعة أخيراً عن أول منتجع لها في الإمارات مع افتتاح منتجع «راديسون رأس الخيمة» في جزيرة المرجان. ويضم المنتجع 388 غرفة وجناحاً مع إطلالة على مناظر البحر الساحر. كذلك، من المقرر افتتاح منتجع «راديسون نخلة جميرا» العام الجاري، وهو أول فندق شاطئي للمجموعة في دبي. ومن المتوقع أن يضم هذا المنتجع 5 مطاعم رائعة ومنافذ ترفيهية تطل على أفق «دبي مارينا» المذهل.

وبالتالي، فإن افتتاح المنتجعين في الإمارات، فضلاً عن فندق ومنتجع «راديسون بلو» الحالي في أبوظبي، يؤكد مجدداً التزام العلامة بتوسيع مجموعة منتجعاتها في المنطقة والعالم، كما أنه يواكب الطلب المتزايد على المنتجعات الشاطئية واتجاهات السفر المتغيرة باستمرار، لاسيما لدى الضيوف الذين يميلون إلى الإجازات الهادئة ويبحثون عن ملاذ يلبي احتياجاتهم.

وبالنسبة إلى مجموعة فنادق «راديسون»، تُعتبر السعودية سوقاً رئيساً وجزءاً من خطة تحوّلها الممتدة على 5 سنوات وهي تسعى إلى مضاعفة حضورها فيها. وتدير المجموعة حالياً 24 فندقاً ومنتجعاً وشقة فندقية في المملكة، فيما تمتلك 20 مشروعاً قيد التطوير.

ولا يزال نمو المجموعة قوياً في السعودية، مع إضافة أكثر من 600 غرفة في 2022، إلى جانب إطلاق علامة «راديسون» للأفراد في المنطقة.

ولا شك في أن افتتاح فندق «راديسون الرياض المطار»، أخيراً والافتتاحات الأخرى المرتقبة، التي تشمل فندق «راديسون بلو» ومركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض وفندق «مانسارد الرياض»، وهو ثاني فندق «راديسون كوليكشن» في الرياض، كانت بالفعل إنجازات مهمة بالنسبة إلى المجموعة. ففي الوقت الراهن، تشكّل محفظة المجموعة في السعودية حوالي 50% من حضورها في الشرق الأوسط.

كذلك، تعمل مجموعة فنادق «راديسون» على تعزيز حضورها في المغرب من خلال 5 فنادق قيد الإنشاء، بالإضافة إلى 4 فنادق تم افتتاحها في وجهات سياحية مفضّلة مثل الحسيمة وخليج تغازوت والسعيدية. وتقع هذه الفنادق الأربعة في الجنوب والشمال والشمال الشرقي للمغرب، وهي عبارة عن 3 منتجعات رائعة ومجموعة مساكن مريحة على الشاطئ. وتماشياً مع التزام المغرب بالسياحة المستدامة، يتم تشغيل الفنادق مع الأخذ في الاعتبار موقعها القريب من العجائب الطبيعية ويتم فيها تطبيق الأعمال المسؤولة والرائدة التي تميّز مجموعة فنادق «راديسون».

وتحرص مجموعة فنادق «راديسون» على مسؤوليتها المؤسسية، حتى أنها تعهدت بالتزام قوي بالتخلص من انبعاثات الكربون من خلال وضع أهداف طموحة لخفض هذه الانبعاثات إلى الصفر بحلول 2050.

وكي تتمكن المجموعة من الوفاء بالأهداف المحددة في تقرير الأعمال المسؤولة 2020، تلتزم بخفض انبعاثات الكربون واستهلاك المياه 30% بحلول 2025، بما يتوافق مع أهداف خفض الانبعاثات القائمة على العلم والتخلص من المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام ومواصلة تعزيز أفضل الممارسات على مستوى السلوك الاستهلاكي المسؤول.

وبناءً على الإنجاز الهام الذي حققته مجموعة فنادق «راديسون» في 2021، باعتباره العام الأكثر نجاحاً على الإطلاق من حيث العقود التي تم إبرامها، كشفت المجموعة عن توقعاتها التي تشمل افتتاح 15000 غرفة وتوقيع عقود لإنشاء 330 فندقاً في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ في 2022.

وفي الوقت الراهن، تشغل المجموعة 62 فندقاً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يبلغ عدد غرفها 14145 غرفة. وبما أن المجموعة تمتلك 41 مشروعاً إضافياً قيد الإنشاء، تتجه نحو تحقيق هدفها المتمثل في امتلاك محفظة تضم 160 فندقاً و35 ألف غرفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول 2025.

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