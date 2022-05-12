13 مليون درهم أرباح «أملاك للتمويل» للربع الأول

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة أملاك للتمويل نتائجها المالية للربع الأول من عام 2022، حيث بلغ صافي الربح 13 مليون درهم مقارنة بصافي ربح قدره 6 ملايين للربع الأول 2021. وركزت الشركة على الإدارة الحكيمة لعملياتها في دولة الإمارات وميزانيتها العمومية.

وانخفض دخل أملاك للربع الأول من عام 2022 بنسبة 23% لتصل إلى 72 مليون درهم، مقارنة بـ 92 مليون درهم في الربع الأول 2021. وانخفضت إيرادات أعمال التمويل بنسبة 17% لتصل إلى 36 مليون درهم إماراتي خلال الربع الأول 2022، مقارنة بـ 43 مليون درهم في الربع الأول 2021.

واستمرت عمليات تسوية ديون الشركة من خلال النقد، ناجحة خلال الفترة. وسجلت الشركة مكاسب قدرها 26 مليون درهم إماراتي من ترتيبات تسوية الديون، وأسهمت في تخفيض إجمالي الديون بمقدار 65 مليون درهم إماراتي (بما في ذلك أداة المضاربة البالغة 14 مليون درهم إماراتي).

وأدى تركيز شركة أملاك على كفاءة العمليات في عام 2022 إلى خفض تكاليف التشغيل بنسبة 13%، وصولاً إلى 21 مليون درهم في الربع الأول 2022، مقارنة بـ 24 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما واصلت الشركة إدارة التزاماتها بكفاءة، بما في ذلك سداد 32 مليون درهم للممولين خلال الربع الأول. ونتيجة لترتيبات تسوية الديون والسداد، انخفض توزيع الأرباح للممولين بنسبة 18% وبلغ 19 مليون درهم للربع الأول 2022 مقارنة بـ 23 مليون درهم للربع الأول 2021. وسجلت الشركة أيضاً تكلفة إطفاء أقل بقيمة 21 مليون درهم في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ 32 مليون درهم في الربع الأول من عام 2021.

يمثل مبلغ الإطفاء تفكيك مكاسب القيمة العادلة عند الاعتراف الأولي للودائع الاستثمارية ويختلف وفقاً لمستوى السداد والتسويات المقدمة للممولين في أي فترة إبلاغ. خلال الربع الأول 2022، سجلت المجموعة عكس انخفاض في القيمة يقدر بمليون درهم مقارنة بمخصص انخفاض في القيمة قدره 7 ملايين في الربع الأول 2021.

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