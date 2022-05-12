6 ملايين درهم صافي ربح «شعاع كابيتال» الربعي

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شعاع كابيتال، منصة إدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة، نتائجها المالية للربع الأول من عام 2022. حيث بلغ صافي أرباح الشركة والشركات التابعة لها، 6 ملايين درهم، مقابل 25 مليون درهم في الربع الأول 2021.

وباستبعاد تأثيرات خفض قيمة الأصول غير المادية، فإن قيمة صافي الأرباح على أساس القياس بالمثل، تكون 37 مليون درهم، وترتفع الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والإهلاك، إلى 83 مليون درهم، مقابل 75 مليون درهم في الربع الأول من العام الماضي، ومقابل قيمتها السلبية في الربع الرابع 2021، وقدرها 18 مليون درهم. وتعكس هذه النتائج الإيجابية، استمرار الأداء القوي للإيرادات الأساسية للمجموعة.

وقامت المجموعة في عام 2021، بإغلاق وحدة الأصول غير الأساسية، وتحويل أصولها المتبقية إلى محفظة الاستثمارات الرئيسة، لضمان استمرار إدارتها مع الاستثمارات الأخرى للمجموعة. وخلال الربع الأول 2022، واصلت شعاع نهجها الاستباقي في خفض هذه الأصول، مع إجراء عدة عمليات تقليص، منها ما اكتمل، أو ما زال قيد التنفيذ أو الإعداد.

وواصلت نسبة الدين المالي للمجموعة انخفاضها، بالتوازي مع انخفاض نسبة الدين المعدلة بمقدار 212 مليون درهم عن الـ 12 شهراً الماضية. وانخفضت نسبة الدين إلى حقوق الملكية، بنسبة صافية قدرها 22 ٪، لتصل إلى 112 ٪، خلال هذا الربع أيضاً، ما يجعلها أقل نسبة منذ 2019.

وقال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شعاع كابيتال: نجحت وحدات أعمالنا في اجتياز جميع التحديات الكبيرة التي برزت منذ مطلع العام، ابتداءً من الحرب على أوكرانيا، وانعدام اليقين الجيوسياسي الذي سببته، وصولاً إلى تسارع وتيرة التضخم، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تنامي حالة انعدام اليقين والتقلب في السوق.

وترتكز قوتنا إلى نموذج أعمال بالغ التنوع، وقدرة عالية على التكيف بسرعة، واغتنام فرص السوق، مع الاستمرار في تعزيز إيراداتنا المتكررة، وميزانيتنا العمومية.

وبالاستناد إلى نقاط القوة هذه، تمكنت «شعاع» من الاستحواذ على شركة أخرى، عبر صندوق «تالاسا إنفستمنتس»، وأطلقت صندوق «شعاع فينتشر بارتنرز»، كما نجحت في جمع 100 مليون دولار، عبر طرح أسهم شركتها للاستحواذ، ذات الأغراض الخاصة خلال هذا الربع، وذلك خير دليل على قدرتنا على العمل بكفاءة عالية في بيئة مليئة بالتحديات.

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