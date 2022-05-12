ارتفاع صافي ربح «سيراميك رأس الخيمة» للربع الأول إلى 69.7 مليون درهم

المصدر: رأس الخيمة- البيان

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أعلنت شركة «سيراميك رأس الخيمة»، نتائجها المالية للربع الأول، المنتهي في 31 مارس 2022.

حيث سجلت الشركة إجمالي إيرادات بلغت 783.1 مليون درهم، بزيادة قدرها 8.3 ٪، وإجمالي الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، بقيمة 129.7 مليون درهم إماراتي، بارتفاع قدره 2.9 ٪ خلال الربع الأول من عام 2022، مقارنة بالربع الأول 2021. وارتفع صافي ربح المسجل للربع الأول من عام 2022، ليبلغ 69.7 مليون درهم، نتيجة ارتفاع الإيرادات وهوامش الربح الإجمالية.

ونجحت الشركة في المحافظة على هيكل رأسمال مستقر، مع صافي دين قدره 975.2 مليون درهم، كما في مارس 2022، على الرغم من توزيعات الأرباح النقدية.

وقال عبد الله مسعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة: كان أداؤنا المالي مدعوماً بمبادرات رئيسة، تم تحقيقها في الربع الأول من عام 2022، بهدف دفع المزيد من النمو في المبيعات، من خلال تعزيز مكانة علامتنا التجارية، وتقوية ربحيتنا، من خلال زيادة كفاءات الإنتاج، وتحسين وضع السيولة لدينا، من خلال تشديد سياسة التحصيل الخاصة بنا.

كما نجحنا في تعديل أسعارنا بشكل انتقائي، لتعويض التكاليف الإضافية جزئياً، من أجل حماية حصتنا السوقية في أسواقنا الأساسية. ونعمل من أجل تنمية محفظتنا وتحسينها. وشمل ذلك استحواذنا بنسبة 100 ٪ على مجموعة كلودي. نواصل العمل من أجل حماية حصتنا السوقية في أسواقنا الأساسية، من خلال التركيز على الاستثمارات المستدامة والتحول الرقمي.

ويمثل الاستحواذ الاستراتيجي لمجموعة كلودي، فرصة لشركة سيراميك رأس الخيمة، لقيادة التوسع، وتقوية أعمالها الأساسية عبر الأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى تعزيز مكانتها على المستوى الدولي، كمزود متكامل لحلول نمط الحياة، يعمل كلا الفريقين حالياً عن كثب، لتلبية جميع شروط إتمام الصفقة بحلول 31 مايو 2022.

الأداء التشغيلي

في الإمارات، حافظت الإيرادات على استقرارها على أساس سنوي، مع زيادة طفيفة بنسبة 0.7 ٪ خلال الربع الأول من عام 2022، مدعومة بارتفاع عمليات الكشف عن العلامة التجارية والتسويقية، من خلال إطلاق منصة سيراميك رأس الخيمة للتجارة الإلكترونية، ومشاركة العلامة التجارية والتسويقية في الأحداث الدولية، ورعاية جوائز التصميم المعماري والداخلي رفيع المستوى.

واستمر وضع سيراميك رأس الخيمة في السوق السعودي بالنمو على أساس ربع سنوي، رغم فرض رسوم جمركية بنسبة 12 ٪، مدفوعة بتركيز الشركة على تعزيز حضورها، وتمركز علامتها التجارية، من خلال زيادة انتشار البيع بالتجزئة والمشاريع المضمونة. وفي أوروبا، شهدت سيراميك رأس الخيمة أداءً قوياً. وزادت الإيرادات بنسبة 8.8 ٪ على أساس سنوي، في الربع الأول من عام 2022.

وفي الشرق الأوسط (باستثناء الإمارات والسعودية)، سجلت الشركة نمواً قياسياً في الإيرادات، بلغ نسبة 56.8 ٪ على أساس سنوي، بسبب ارتفاع عمليات الكشف عن العلامة التجارية التسويقية، وتوسيع شبكة التوزيع. وفي الهند، بقيت الإيرادات مستقرة، مع زيادة بنسبة 3.4 ٪ على أساس سنوي، مدعومة بتوسيع وجود شبكة الوكلاء في 12 منطقة إضافية. وارتفعت الإيرادات في بنغلاديش بنسبة 13.9 ٪ على أساس سنوي.

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