نمو صافي أرباح «أرامكس» خلال الربع الأول إلى 47 مليون درهم

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت أرامكس، المزوّد لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة والمدرجة في سوق دبي المالي، نتائجها المالية الأولية للربع الأول، المنتهي في 31 مارس 2022.

حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 2 % على أساس سنوي، لتصل إلى 1.45 مليار درهم، مدفوعةً بالأداء القوي الذي حققه قطاع خدمات الشحن والخدمات اللوجستية.

وارتفع صافي الأرباح بنسبة 3 % على أساس سنوي، ليصل إلى 47 مليون درهم. وعند استثناء التأثير السلبي لشطب القيمة الدفترية للتقنيات المستبعدة، يكون صافي الأرباح من العمليات الاعتيادية للربع الأول، قد ارتفع بنسبة 14 % على أساس سنوي، ليصل إلى 52 مليون درهم.

وحافظت أرامكس على قوة واستقرار ميزانيتها العمومية، حيث بلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية 46.8 %، بجانب امتلاك الشركة رصيداً نقدياً قوياً، بلغ 762 مليون درهم، حتى تاريخ 31 مارس 2022، ما يدعم خططها الطموحة لتنفيذ عمليات اندماج واستحواذ قيد الدراسة حالياً.

وقال عثمان الجده، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: «سجّلنا بداية قوية لعام 2022، حيث حققت أرامكس أداءً مالياً وتجارياً مستقراً، في الوقت الذي تواصل فيه الشركة تنفيذ استراتيجيها الطموحة للنمو بالاعتماد على النموذج التشغيلي الجديد. وقد بدأنا نشهد استقراراً لافتاً في هوامش أرباحنا.

وأضاف: مجموعة خدمات جديدة مميزة في دول مجلس التعاون الخليجي، في خطوة تهدف إلى تلبية احتياجات هذه الأسواق.

وعلى مستوى عملياتنا الدولية، واصلنا تعزيز البنية التحتية الضرورية لعمليات التوصيل إلى الوجهة النهائية.

وفي أوروبا، قمنا بتعزيز تعاوننا وشراكتنا مع مجموعة «دي بي دي» في إسبانيا وفرنسا، وقمنا أيضاً بتحديث منشأتنا في جمهورية التشيك، لتصبح بمثابة منفذ إلى أوروبا الشرقية. ونعمل حالياً على فتح مسارات جديدة في شمال آسيا، لتسهيل التدفق التجاري نحو جنوب أفريقيا وأستراليا.

التوقعات المستقبلية

وقال عثمان الجده: وضعنا خارطة طريق مدروسة وواضحة لجميع قطاعات أعمالنا، وكلنا ثقة بقدرة أرامكس على الاستفادة من الزخم القوي الذي حققناه خلال الربع الأول.

وسنستفيد من قوة واستقرار ميزانيتنا العمومية، وانخفاض مديونيتنا، ومتانة مركزنا النقدي للمضي قدماً في تنفيذ عمليات استحواذ، تحقق لنا المزيد من القيمة على مدار العام، وتضمن تنفيذ استراتيجينا للنمو على المستوى العالمي. كما نتطلع إلى استكشاف واغتنام المزيد من فرص التعاون المثمرة مع مساهمينا الاستراتيجيين، موانئ أبوظبي ومجموعة جيوبوست/دي بي دي».

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