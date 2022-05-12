أڤايا توسّع شراكتها الاستراتيجية مع مايكروسوفت

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة «أڤايا» لعالم الحلول، التي تعزّز وتبسّط الاتصالات والتعاون عن بُعد بين فرق العمل، و«مايكروسوفت كورب»، عن توسيع شراكتهما العالمية، من خلال جمع منتجين رائدين في السوق، هما مجموعة حلول «ون كلاود» Avaya OneCloud من أڤايا، و«أزور» Azure من مايكروسوفت.

وتستهدف عملية توسيع الشراكة، تزويد الشركات والمؤسسات بخيارات إضافية، لتمكينهم من رفع الإنتاجية من جهة، ورفع مستوى تفاعل العملاء من جهة أخرى، بظل مُنتجات عالية الموثوقية، مرنة، وقابلة للاستخدام في مختلف المؤسسات، بغض النظر عن أحجامها. ونظراً لنجاح تجربتها في النشر المشترك لحلول مراكز الاتصال المُستند إلى السحابة (CCaaS) مع «أزور».

فقد اختارت أڤايا توسيع الشراكة مع مايكروسوفت، من خلال إضافة كامل محفظة حلول «ون كلاود» إلى حزمة حلول «أزور». ويستفيد من هذه الخطوة، العملاء الذين يريدون الحصول على مرونة فائقة، خلال تنفيذ مشاريع السحابة المُدمجة، والعامة والخاصة.

وقال رئيس أڤايا العالمية، نضال أبو لطيف: «تمثّل شراكتنا الاستراتيجية مع مايكروسوفت، معلماً رئيساً هاماً على طريق تحوّلنا المتواصل، إلى نموذج الأعمال القائم على السحابة. ويسهم الانتشار العالمي لشركة مايكروسوفت، بضمان حصول عملائنا المشتركين على فرصة تنفيذ مشاريع حلولنا «ون كلاود»، في أي بيئة سحابية يختارونها.

ليس هذا فحسب، بل يسهم ذلك أيضاً في تنفيذ مشاريع «ون كلاود» بشكل سريع، مرن وتنافسي، من حيث التكلفة. كما تمثّل هذه الخطوة، فرصة فريدة بالنسبة لشركة أڤايا وعملائها في آن معاً، كونها تسهم في تسريع رحلتهم إلى عالم السحابة، وفي توسيع وترسيخ حضور أڤايا في الأسواق، من خلال جهود البيع المشتركة التي حددناها مع شريكنا الموثوق».

وقالت نائبة الرئيس في قطاع المبيعات العالمي الخاص بمزوّدي الخدمات المستقلين في مايكروسوفت، كايسي ماكغي: «قام العديد من أكبر عملائنا، بترسيخ اعتمادهم على حلول اتصالات أڤايا. تقديم «ون كلاود» من أڤايا، مع حلولنا المتمثلة في «أزور»، سيمنح العملاء فرصة إضافية للاستفادة من استثماراتهم.

بينما يسرّعون انتقالهم إلى السحابة. ونعمل معاً على مساعدة العملاء حول العالم، في عملية التحوّل على مستوى الأعمال، ودفع مبادرات التحوّل الرقمي، ونقل النشاطات من بيئة عمل إلى أخرى بشكل أسرع. هذه فرصة هامة، خصوصاً لعملاء مايكروسوفت، بينما يقومون بنقل المزيد من أعمالهم إلى بيئة عمل أزور».

وحلول «ون كلاود» من أڤايا، عبارة عن منصة تتيح الحصول على تجارب استخدام فريدة من نوعها، وهي مخصّصة لتمكين المؤسسات من تكوين تجارب استثنائية وحديثة وشخصية، تلبي الاحتياجات المتغيّرة باستمرار، لدى عملائها وموظفيها. بإمكان المؤسسات، تقديم خبرات وقدرات جديدة إلى حلولها الحالية بشكل أسرع، وتمكين الموظفين ليكونوا أكثر إنتاجية أثناء العمل بطرق جديدة، ومفاجأة عملائهم وإسعادهم خلال كل تفاعل يحصل بين الطرفين.

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