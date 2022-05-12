332 % نمو صافي دخل «فيرتيغلوب» خلال الربع الأول إلى 1.3 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة فيرتيغلوب، وهي شراكة استراتيجية بين أدنوك وشركة أو سي آي، نتائجها المالية للربع الأول 2022، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 118% لتصل إلى 1.2 مليار دولار (4.4 مليارات درهم).

كما ارتفعت أرباح الشركة المعدلة قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك بنسبة 171% لتصل إلى 625 مليون دولار (2.3 مليار درهم) مقارنة بالربع الأول من عام 2021.

وأعلنت الشركة عن تحقيق زيادة كبيرة في صافي الدخل المُعدل بنسبة 332% على أساس سنوي، إلى 361 مليون دولار (1.3 مليار درهم) خلال الربع الأول من عام 2022 على أساس سنوي، وارتفاع التدفقات النقدية الحرة لتصل إلى 521 مليون دولار (1.9 مليار درهم) من 151 مليون دولار (0.6 مليار درهم) في الربع الأول 2021.

وتعد فيرتيغلوب أكبر مصدّر بحري في العالم لليوريا والأمونيا، وأكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أن الشركة تعتبر رائدة في مجال إنتاج الأمونيا النظيفة.

وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيغلوب: نتوقع حالياً أن تتجاوز توزيعات أرباح النصف الأول من العام 700 مليون دولار (2.6 مليار درهم)، بزيادة عن توجهاتنا السابقة التي بلغت 200 مليون دولار (735 مليون درهم) على الأقل، وذلك على خلفية استمرار أوضاع السوق المواتية، و الرؤية الحالية للأسعار وأحجام المبيعات، وارتفاع التدفقات النقدية، وهيكل رأس المال القوي لدينا.

وأضاف: نتطلع إلى تحقيق أداء أفضل في الربع الثاني، حيث نتوقع أن نستفيد من معدل طلب قوي خلال موسم التسميد، وتأجيل بعض المبيعات من الربع الأول إلى الربع الثاني وارتفاع أسعار البيع، كما أنه تم الالتزام بغالبية الكميات المنتجة بالفعل للربع الثاني، مما يوفر لنا رؤية مستقبلية جيدة، ويهيئنا للربعين الثالث والأخير من عام 2022.

وأضاف: تم الإعلان في مارس الماضي، عن انضمام فيرتيغلوب للأعضاء المؤسسين لمؤشر فوتسي راسل سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 (فاداكس 15)، ونفتخر لكوننا إحدى الشركات الخمس عشرة الأعلى سيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ونتطلع إلى الاستمرار في تقديم أداء متميز لتعزيز وزيادة القيمة لمساهمينا. ونجحت «فيرتيغلوب» في الاستفادة من التحول العالمي إلى اقتصاد الهيدروجين، حيث أصبحت الأمونيا واحدة من أكثر المنتجات الواعدة لتمكين التحول في قطاع الطاقة.

وتواصل «فيرتيغلوب» إحراز تقدم ملموس في جهودها الرامية لاغتنام فرص الطلب الناشئ على الأمونيا النظيفة، كما تتبنى مبادرات متعددة لتطوير الأمونيا الزرقاء كأحد الحلول للحد من انبعاثات الكربون من الصناعات التي تشكل حوالي 90% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية الحالية.

وتنص سياسة توزيع الأرباح الخاصة بـ «فيرتيغلوب» على توزيع الجزء الأكبر من التدفقات النقدية الحرة القابلة للتوزيع بعد تخصيص ما يكفي لفرص النمو مع الحفاظ على وضع ائتماني من الدرجة الاستثمارية. وسيتم الإعلان عن مبلغ توزيعات الأرباح المحدد، والمستحق الدفع في أكتوبر 2022، مع نتائج الربع الثاني من عام 2022 في أغسطس 2022.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز