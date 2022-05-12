61.5 مليار درهم تجارة أبوظبي الربعية بنمو 15 %

المصدر: (أبوظبي – وام)

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بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي من حيث القيمة حوالي 61 ملياراً و522 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2022، بمعدل نمو 15% عن الفترة نفسها من عام 2021 والتي وصلت إلى 53 ملياراً و514 مليون درهم.

وسجلت الصادرات نمواً بمقدار 35% خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي بقيمة 24 ملياراً و449 مليون درهم مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 التي حققت خلالها 18 ملياراً و107 ملايين درهم، فيما حققت الواردات نمواً بمقدار 5% بقيمة 25 ملياراً و374 مليون درهم مقارنة بحوالي 24 ملياراً و169 مليون درهم في العام الماضي.

وتجاوزت قيمة تجارة السلع من المعادن العادية ومصنوعاتها 12 ملياراً و83 مليون درهم بنمو بنسبة 27% مقارنة بـ 9 مليارات و491 مليون درهم، فيما سجلت تجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعاتها نمواً خلال الفترة نفسها بنسبة 78% بقيمة 8 مليارات و403 ملايين درهم.

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