الموسم 27 للقرية العالمية ينطلق 25 أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

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تستعد القرية العالمية بمجموعة جديدة من التجارب، أما رواد الأعمال المهتمون، فيمكنهم استكشاف الفرص الاستثمارية الرائعة التي يوفرها الموسم 27 الذي ينطلق في 25 أكتوبر 2022. وكانت القرية العالمية، إحدى أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، قد اختتمت موسمها الـ 26 في 7 مايو 2022، حيث استقبلت عدداً قياسياً من الزوار بلغ 7.8 ملايين ضيف في قلب الروائع منذ انطلاق موسمها في 26 أكتوبر 2021. وقال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية: «لقد استطاعت القرية العالمية تعزيز مكانتها كوجهة ثقافية فريدة من نوعها للضيوف من جميع أنحاء العالم لأكثر من عقدين من الزمن. ونحن فخورون بدورنا الحيوي ومساهمتنا المميزة في دعم مسيرة دبي لتصبح مركزاً عالمياً للترفيه والسياحة من الطراز الأول».

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