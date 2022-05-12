3.55 مليارات درهم أرباح «العالمية القابضة» الفصلية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت الشركة العالمية القابضة للاستثمار، ومقرها أبوظبي، أمس، نتائجها المالية للربع الأول 2022، محققةً أرباحاً بلغت 3.55 مليارات درهم، مقابل أرباح 1.5 مليار درهم في الربع الأول 2021، بزيادة قدرها 136%. وبلغت الإيرادات 10.49 مليارات درهم؛ فيما بلغ إجمالي الأصول 96.04 مليار درهم.

وتواصل «العالمية القابضة» تنفيذ خططها الاستراتيجية للنمو، وتوسيع محفظتها لتشمل 323 شركة تابعة، بزيادة 196% عن 109 شركة في الربع الأول من العام الماضي. وبالتالي، يبلغ عدد العاملين الآن 22.345 موظفاً، بزيادة 194% منذ الربع الأول 2021.

مرونة

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لدى «العالمية القابضة»: «يعكس أداء الربع الأول 2022، مرونة محفظتنا متعددة الأعمال على الرغم من التقلبات المستمرة في السوق العالمية. وقد قمنا بتحصين أعمالنا وبنيناها بطريقة نضمن استمرار نموها خلال فترات اقتصادية غير مسبوقة؛ وينصب تركيزنا حالياً على تسريع النمو عبر تعزيز أعمالنا الأساسية وتوسيع وجودنا في القنوات عالية النمو».

وتفصيلاً، أظهرت الشركات الثماني المدرجة التابعة لـ«العالمية القابضة» عوائد قوية على الدوام للمساهمين، ما أدى إلى تحقيق 20% مكاسب لكل سهم في الشركة، بارتفاع من 0.73 فلس في الربع الأول 2021، إلى 0.88 فلس في الربع الأول 2022.

استحواذات

وتتمثل أهداف «العالمية القابضة» في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية وتجميع الأعمال. وتضم الشركة أكثر من 25 كياناً، وتسعى إلى توسيع أصولها وتنويعها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك العقارات، والزراعة، والرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والخدمات، والصناعات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة التجزئة والترفيه، ورأس المال.

يذكر أن «العالمية القابضة» تأسست عام 1998، كجزء من مبادرة لتنويع وتنمية قطاعات الأعمال غير النفطية في الإمارات.

والتزاماً بـ«رؤية أبوظبي 2030»، وتسعى الشركة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي مع أكثر من 21.600 موظف، كما انضمت «العالمية القابضة» إلى مؤشر «فوتسي سوق أبوظبي 15 - فاداكس 15»، الذي يضم الشركات الـ15 الأعلى سيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

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