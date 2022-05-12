منتجات «بروج» تنتشر في أسواق العالم

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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أكد هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية «بروج»، أن منتجات بروج باتت تنتشر في أسواق العالم.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» أن منتجات «بروج» من البوليمرات تحظى بإقبال كبير من العملاء في العديد من الدول، مشيراً إلى أن «بروج» تعتبر أكثر الشركات شحناً وتصديراً للبولي أوليفينات، مثل البولي بروبلين والبولي إيثيلين، عبر ميناء خليفة، لتنطلق بذلك حاويات بروج لشحن المواد الخام من الإمارات إلى مختلف دول العالم.

وقال: تؤثر البوليمرات بصورة كبيرة في حياة الإنسان اليومية وآلية عمل القطاعات الصناعية الحديثة. والبوليمرات هي مواد تتألف من عدد كبير من الجزيئات، ونحن في بروج نصنع نوعاً من البوليمرات يسمى «البولي أوليفينات»، ويتم استخدامه على نطاق واسع في تصنيع منتجات مهمة نستخدمها في حياتنا اليومية ولديها قدرة عالية على التحمل، كما أنها خفيفة الوزن، كما يمكنها مقاومة الصدأ والتآكل الكيماوي.





منتجات التغليف

وأضاف أن منتجاتنا من البوليمرات تستخدم في تصنيع مجموعة واسعة من منتجات التغليف لتخزين الطعام، وعبوات مواد التنظيف، وأنابيب معجون الأسنان، والأغطية المستخدمة في البيوت الزراعية (الدفيئات). وأشار إلى ارتفاع ملحوظ في الطلب على منتجات التغليف بسبب «جائحة كوفيد 19» وما نتج عنها من زيادة متطلبات النظافة وحفظ الطعام والإجراءات التنظيمية المتعلقة بها. وأضاف أن «بروج» تستجيب لهذا الارتفاع من خلال زيادة مستمرة بطاقتنا الإنتاجية، ومن خلال تطوير منتجات يمكن إعادة تدويرها.

البنية التحتية

وأضاف أنه يمكن استخدام منتجاتنا لتقديم حلول البنية التحتية، فهناك المواد المستخدمة في تصنيع أنابيب توزيع المياه التي تساعد ملايين السكان حول العالم في الحصول على مياه الشرب النظيفة ومرافق الصرف الصحي الملائمة. كما تم استخدام إنتاج الشركة من الأنابيب المصنوعة من «البولي إيثيلين» في العديد من المشاريع الكبيرة، بما في ذلك مشروع برج خليفة. وبخلاف المواد التقليدية مثل الفولاذ، تعتبر أنابيب البولي إيثيلين خفيفة الوزن ومقاومة للتآكل والصدأ، وتمتد فترة صلاحية استخدامها إلى أكثر من 50 عاماً.

تصنيع السيارات

وأكد السويدي أن بروج توفر خدماتها لقطاعي السيارات والرعاية الصحية، حيث يتعاون مركزنا للتطبيقات في شنغهاي مع مركزنا للابتكار في أبوظبي لتصنيع مواد تدخل في صناعة أجزاء السيارات، لتكون المركبة أخف وزناً، وبالتالي أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، مما يسهم في تحسين البصمة الكربونية للمركبة. كما تلبي منتجات بروج معايير التصنيع الصارمة في قطاع الرعاية الصحية، بما في ذلك الأدوات المستخدمة كمعدات الحماية الشخصية مثل كمامات الوجه والقفازات والملابس الواقية، لذا فإن منتجات بروج تحظى بمستويات عالية من الجودة والموثوقية لخدمة هذا القطاع الحيوي المهم.

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