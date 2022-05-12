نهيان بن مبارك يزورجناح طيران الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، جناح طيران الإمارات، خلال جولته في معرض سوق السفر العربي.

واستقبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة الشيخ نهيان بن مبارك بعد الجولة،.

كما كان في استقبال الشيخ نهيان خلال الجولة الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول دائرة الشؤون الدولية في طيران الإمارات، الذي أطلعه على أحدث منتجات الشركة على متن الطائرة، وخصوصاً على تجربة مقصورة الدرجة السياحية الممتازة الجديدة، التي أعلن عنها بالكامل لأول مرة هذا العام في سوق السفر العربي.

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