ناصر النويس ينال جائزة «إنجاز العمر» في حفل بيزنس ترافيلر الشرق الأوسط

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت روتانا، الشركة المتخصصة في مجال إدارة الفنادق في المنطقة، حصول رئيس مجلس إدارتها السيد ناصر النويس، على جائزة «إنجاز العمر» خلال حفل توزيع جوائز مجلة بيزنس ترافيلر الشرق الأوسط 2022. ونظراً لاستيفائه مؤهلات الريادة، بات النويس أوّل رئيس مجلس إدارة مجموعة فندقية ينال هذه الجائزة اللامعة التي تثني على أداء روّاد قطاع الضيافة الذين لديهم بصمتهم الاستثنائية في المنطقة.

ومن خلال تأسيسه لشركة روتانا في العام 1992، مهّد النويس الطريق أمام العلامة المحلية لتحقيق رؤيتها في أن تصبح إحدى مجموعات الضيافة الرائدة في المنطقة، والتي أرست معايير جديدة بين منافسيها في قطاع الضيافة العالمي. ومن خلال دوره كرئيس لمجلس الإدارة، حرص النويس على ترسيخ مكانة روتانا من خلال تنفيذ الوعد الذي قطعته لضيوفها «معنا للوقت معنى» مع اتباع نهج أصيل في شتى أنحاء المنطقة.

وقال ناصر النويس، رئيس مجلس إدارة روتانا: «أشعر بالفخر لنيلي جائزة «إنجاز العمر» الرفيعة من مجلة بيزنس ترافيلر الشرق الأوسط، وهي شرف لي ولكل زملائي في روتانا. وإن دلّت هذه الجائزة، فإنما تدل على عملنا الجاد والتزامنا الثابت على مدى سنوات بجعل روتانا شركةً ناجحةً على المستوى الدولي. ومنذ افتتاح فندق الشاطئ روتانا أبوظبي، أول فندق لنا في العام 1993، تمثّلت رؤيتنا في تأسيس مجموعة ديناميكية ورائدة ترتقي بمعايير الضيافة العربية. واليوم، أنا فخور لأن الفريق يزدهر ويواصل تعزيز نموّنا دون المساومة على جودة خدماتنا ووعدنا».

وقبل تأسيسه لروتانا، أمضى النويس 14 عاماً من مسيرته المهنية رئيساً لمجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للفنادق.

وإلى جانب جائزة «إنجاز العمر»، حصدت روتانا جائزة «أفضل علامة فندقية في الشرق الأوسط» للعام السادس على التوالي. وتشيد هذه الجائزة بالتزام المجموعة بإرساء معايير التميّز في الخدمات وتقديم تجارب إيجابية باستمرار للمسافرين في كل أنحاء المنطقة. كما حازت روتانا جائزة «أفضل فندق أعمال في الأردن» عن فندق روتانا عمان، وجائزة «أفضل فندق أعمال في البحرين» عن فندق روتانا داون تاون المنامة، بينما حاز فندق جفينور روتانا بيروت جائزة أكثر فندق أعمال موصى به في لبنان.

وقال غاي هاتشينسون، الرئيس والمدير التنفيذي لروتانا: «فخورون للغاية بنيلنا لقب أفضل علامة فندقية في الشرق الأوسط للعام السادس على التوالي، وأود أن أعرب عن خالص امتناني لقراء مجلة بيزنس ترافيلر الذين وثقوا بعلامتنا وقرروا منحها أصواتهم على مر السنين. هذه الجائزة دليل على الجهود الإضافية التي يبذلها الفريق لضمان تقديم مستوى مميز من الخدمات. ولا بدّ لي من الإشارة إلى الازدهار الذي يشهده قطاع الضيافة حالياً، ونحن بدورنا نمتلك خططاً طموحةً لتوسيع حضور المجموعة في كافة أنحاء العالم».

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