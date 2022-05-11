تراجع أسواق الأسهم والسيولة 2.3 مليار درهم

المصدر: أبوظبي – صبري صقر:

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هبطت أسواق الأسهم المحلية بختام جلسة، أمس، واستقر مؤشر الأسواق في المنطقة الحمراء بانخفاض معظم الأسهم المتداولة تحت وطأة ضغوط بيع هبوط شبه جماعي للقطاعات القيادية.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 2.36 مليار درهم، منها 1.88 مليار درهم بأبوظبي و479 مليون درهم بدبي. وجرى التداول على نحو 449 مليون سهم، موزعة بواقع نحو 155 مليون سهم في دبي ونحو 294 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 20188 صفقة.

سوق دبي

هبط مؤشر سوق دبي 1.92% ليغلق عند 3528 نقطة بضغط نزول جماعي للقطاعات القيادية. وهبطت أسهم قطاع البنوك 1.88% بعد هبوط «الإمارات دبي الوطني» 3.5% و«دبي الإسلامي» 0.78%. كما نزل قطاع العقار 1.98% مع هبوط أسهم «الاتحاد العقارية»0.37%، و«إعمار للتطوير» 2.4%، و«إعمار العقارية» 1.8%. وتراجع «ديار» 6.75%. واستقر سهم «داماك» عند إغلاقه السابق. ونزل قطاع الاستثمار 2.17% بتراجع «دبي للاستثمار» 1.6 %. ونزل «سوق دبي المالي» 3.52%، ونزل «شعاع كابيتال» 0.64%، كما هبط قطاع النقل 3.33% بنزول «العربية للطيران» 5%، وتراجع «أرامكس» 0.5%. وهبطت أسهم قطاعي الاتصالات 0.15%، والتأمين 1.05% والسلع 2.73%. وخالف قطاع الخدمات بالصعود 0.46%، فيما تراجع «ديوا» 0.72%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي مستقطباً 132 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 93 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» بنحو 72 مليوناً. وحقق «الرمز كوربوريشن» أكبر ارتفاع بنسبة 8.6%، تلاه «دار التكافل» 2.7%، ثم «مصرف السلام السودان» 1.4%، فيما كان «اكتتاب» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.13%.

سوق أبوظبي

تراجع سوق أبوظبي بنسبة 1.25% ليغلق عند 9747 نقطة. وفي قطاع العقار تراجع «إشراق» 1.1% و«رأس الخيمة العقارية» 0.39%. وفي القطاع المالي والبنوك صعد «العالمية القابضة» 2.56%، فيما هبط «أبوظبي التجاري» 1.55% و«أبوظبي الأول» 3.84%، و«أبوظبي الإسلامي» 4%. وفي قطاع الطاقة تراجع سهم «أدنوك للتوزيع» 1.2%، و«أدنوك للحفر» 1%، فيما صعد «دانة للغاز» 0.88%. وفي قطاع الاتصالات هبط سهم «اتصالات» 1.56%، وصعد «ياه سات» 0.38%.

وتصدر النشاط «العالمية القابضة» جاذباً 374 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بـ 346 مليون درهم تلاه «أبوظبي الأول» جاذباً 283 مليون درهم. وحقق «العالمية القابضة» أكبر وتيرة صعود بنحو 2.56%، تلاه «ريسبونس بلس» 2.4% ثم «إشراق» 1%. وكان «رأس الخيمة للدواجن» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.68%.

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