1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي - وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، اليوم، أكثر من 1.5 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 423 مبايعة بقيمة 1.06 مليار درهم، منها 59 مبايعة للأراضي بقيمة 354.92 مليون درهم، و364 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 701.96 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 99 مليون درهم في منطقة المركاض، تليها مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم، وتلتها منطقة اليفرة 2، بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم، والثالثة اليفرة 3، بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 18 مليون درهم بمنطقة برج خليفة، كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، ومبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 5، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 49 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم، وتلتها منطقة الخليج التجاري، بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم، وثالثة في برج خليفة، بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 107 ملايين.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 470.37 مليون درهم، منها 15 رهن أراضٍ بقيمة 207.57 مليون درهم، و69 رهن فلل وشقق بقيمة 262.8 مليون درهم، أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 136 مليون درهم، وأخرى في منطقة جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 100 مليون درهم. وتم تسجيل 20 هبة بقيمة 17.77 مليون درهم، أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 7 ملايين درهم، وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 4 ملايين.

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