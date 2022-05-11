طيران الإمارات توقع اتفاقية مع مجلس السياحة بجنوب أفريقيا للترويج المشترك للسياحة

المصدر: وام

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وقعت طيران الإمارات ومجلس السياحة في جنوب إفريقيا اتفاقية للترويج المشترك للسياحة وتعزيز وصول الزوار وحركة السفر إلى جنوب إفريقيا من الأسواق الرئيسية عبر شبكة طيران الإمارات.

وتم توقيع الاتفاقية اليوم في معرض سوق السفر العربي بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات حيث وقعها من طيران الإمارات بدر عباس نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة أفريقيا والرئيس التنفيذي بالإنابة لمجلس السياحة في جنوب إفريقيا ثيمبا كومالو.

وشهد التوقيع عدنان كاظم الرئيس الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات ووفد حكومي من جنوب أفريقيا وسعادة قنصل عام جنوب أفريقيا في دبي ديفيد ماجابي ومديرة العمليات بالوكالة في مجلس السياحة بجنوب إفريقيا السيدة هانيلي سلابر.

وقال عدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات " استثمرنا في جنوب أفريقيا على مدى أكثر من 25 عاما ووسعنا عملياتنا ونعمل حاليا لإعادة خدماتنا إلى مستويات ما قبل الجائحة للمساعدة في توفير مزيد من الفرص أمام المسافرين من جميع أنحاء العالم".

وأضاف أن طيران الإمارات في وضع جيد لدعم تعافي قطاع السياحة في جنوب أفريقيا والمساعدة على ترويج الوجهة حيث توفر رحلات مريحة من أكثر من 130 وجهة ومزيدا من رحلات المتابعة للمسافرين الذين يرغبون في استكشاف ما وراء بواباتنا الثلاثة في جنوب أفريقيا من خلال الناقلات المحلية الأربع التي نرتبط معها بعلاقات شراكة.

ورحبت وزيرة السياحة في جنوب إفريقيا لينديوي سيسولو بالاتفاقية مشيرة إلى الفوائد التي ستجنيها حركة السفر بين جنوب أفريقيا والشرق الأوسط.

وقالت " نريد الاستمرار في ضمان سهولة وصول المسافرين إلى بلدنا من الشرق الأوسط وسوف يساعدنا هذا التعاون في تعزيز جهودنا الترويجية ونحن نتطلع إلى استقبال مزيد من المسافرين لتجربة منتجات وتجارب متنوعة بما في ذلك مؤسسات وأنشطة وإقامة تناسب العائلات وعروض متنوعة من المأكولات بالإضافة إلى الحياة البرية ورحلات السفاري".

وقال ثيمبا كومالو الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجلس السياحة في جنوب إفريقيا.. إن الشرق الأوسط سوق مهم لنا لذا ستكون هذه الشراكة مفيدة للغاية في ضمان سهولة الوصول إلى جنوب أفريقيا من هذه المنطقة ومع تعافي قطاع السياحة لدينا فإننا نتطلع إلى الترحيب بمزيد من الزوار من الشرق الأوسط.

وتهدف الشراكة بين طيران الإمارات ومجلس السياحة في جنوب إفريقيا إلى دعم جهود إنعاش السياحة انطلاقاً من التزام الناقلة طويل الأمد بتنمية سوق السياحة في تلك الدولة.

وبموجب الاتفاقية ستستكشف طيران الإمارات الفرص لترويج لجنوب أفريقيا وتشجيع المسافرين عبر شبكتها التي تغطي أكثر من 130 وجهة على تجربة وفرة من مناطق الجذب التي تقدمها الدولة وسيعمل مجلس السياحة في جنوب إفريقيا أيضاً بالتعاون مع طيران الإمارات لدعم شركاء السفر التجاريين ومنظمي الرحلات عبر شبكة طيران الإمارات لتطوير وترويج البرامج السياحية وتقديم برامج خاصة وهدايا ترويجية وتشجيع الحوافز بالإضافة إلى مبادرات تسويقية أخرى.

ويستكشف الجانبان أيضا فرص التعاون في الحملات الإعلانية والتسويقية المشتركة والبرامج التعريفية بجنوب أفريقيا لممثلي تجارة السفر ووسائل الإعلام من بين مبادرات أخرى.

كما ستدعم طيران الإمارات نقل المواد التسويقية السياحية لجنوب إفريقيا إلى وجهات مختارة ضمن شبكة خطوطها العالمية.

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