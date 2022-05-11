سالم السويدي: «البيان» مسيرة حافلة من العطاء الإعلامي الريادي والوطني

المصدر: عجمان - البيان

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قال سالم السويدي مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان «يسرني أن أتقدم بخالص التهنئة إلى صحيفة البيان بمناسبة ذكرى الـ 42 عاماً من انطلاق الصحيفة، ودورها الريادي والوطني كنافذة إعلامية رئيسية ساهمت وتساهم في مسيرة التطوير والتنمية لكافة القطاعات عبر نقل الخبر بشفافية ومصداقية وطرح بناء يتسم بالإيجابية والموضوعية».

فصحيفة البيان تتميز بمواكبتها نهضة الدولة ووقوفها شاهدة على إنجازات تحققت وستتحقق، لتستمر مسيرة العطاء والريادة الإعلامية ومواصلة دورها كمنبر صادق للقراء على مستوى الدولة والوطن العربي ككل.

ولا شك أن صحيفة البيان لها دور داعم في تطوير اقتصاد الدولة ومصدر هام للتعرف على توجهات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، بحيث توفر الصحيفة أبواباً مختصة لأخبار الاقتصاد المحلي والدولي إلى جانب نشر التحليلات والدراسات الاقتصادية لمصادر مهنية ذات مصداقية.

وقدم التهنئة لأسرة صحيفة البيان على دورهم ورسالتهم الإعلامية ودورهم في مواكبة الطرح الإعلامي العصري المعتمد على تطوير المحتوى وتنويع وسائل النشر الحديث بشكل يواكب تطلعات القراء.

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