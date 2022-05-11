«لومينور» تدعم فريق إدارتها العليا بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «لومينور»، المزوّد المتخصص في حلول استخبارات الأعمال والتحليلات المتقدمة المستندة إلى السحابة، ومقرها دبي، عن تعيين مدير مبيعات جديد لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، لقيادة عمليات توسع ونمو الشركة في المنطقة من خلال استقطابها لعملاء جدد على نحو متزايد.

وقالت «لومينور» في بيان، إن «سيمون كاراسينسكي»، الذي سيتولى الآن قيادة فريق المبيعات بالشركة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، يحمل في جعبته خبرة واسعة عبر قطاع التكنولوجيا.

وقال «أنوراج شريفاستافا»، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى «لومينور»: «من خلال حلولنا للتحليلات المتقدمة واستخبارات الأعمال المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي، رسخت لومينور مكانتها كمنصة ذات تنافسية عالية لاستخبارات الأعمال تقدم ذكاء تنظيمياً عبر نقل البيانات من أي تطبيق تجاري.

إننا نعمل على قيادة نمو الأعمال وتعزيز إنتاجية فرق العمل بالاستعانة برؤى معمقة قابلة للتنفيذ. وتوفر لومينور تجربة سلسة لفريق العمل بأكمله لمساعدتهم على استخلاص رؤى من البيانات والحصول على رؤية شفافة حول العمليات. ومن شأن خبرة سيمون الواسعة أن تضفي مزيداً من القيمة على علامتنا التجارية بأكملها».

وتابع قائلاً: «يتمتع سيمون بدراية كبيرة على صعيد اتخاذ القرارات القائمة على البيانات من خلال أتمتة عمليات المشاريع. كذلك يتمتع بإلمام شامل بالتحديات الاستراتيجية المقبلة لضمان التنفيذ السلس لمشاريعنا المستقبلية وخططنا التوسعية».

وبدوره، قال «نارين فيجاي»، نائب الرئيس التنفيذي للنمو في شركة «لومينور»: «لدينا خطة توسع طموحة لشركة لومينور في مختلف الأسواق حول العالم. ويشكل انضمام سيمون لقيادة فريق المبيعات لدينا في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الخطوة الأولى لوضع خطتنا قيد التنفيذ. ونحن على ثقة بأننا على المسار الصحيح لتنفيذ استراتيجيتنا ودفع عجلة النمو من خلال المشاريع الحالية والمستقبلية».

بدأ سيمون مسيرته المهنية في المملكة المتحدة عام 2007، حيث عمل لدى إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات والتسويق عن بعد، في مجال تقديم الخدمات للعملاء ضمن قطاع التكنولوجيا. وحظي بتقدير كواحد من أبرز مندوبي المبيعات على مستوى الصناعة حيث تشمل خبرته المعدات والبرامج الحاسوبية ومزودي الرقائق الزرقاء والشركات الناشئة التكنولوجية.

وبدوره، قال «سيمون»: «في ظل ارتفاع الطلب على تحليلات البيانات وحلول ذكاء الأعمال والأتمتة في المنطقة، سينصب تركيزي على دعم جهود الشركة في تحقيق مزيد من النجاحات الاستراتيجية في السوق. حيث ساهم انتشار الوباء في تعزيز الدور الذي تلعبه الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي في توسعات الأعمال التجارية المدفوعة بالبيانات الهامة، وهو الأمر الذي سيحفز نمو لومينور».

في «لومينور»، سيتولى «سيمون» مهمة تنفيذ استراتيجية تعزيز مبيعات الشركة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب بناء فريق عمل قوي وقناة للتوزيع، ودفع عجلة النمو من خلال العملاء الحاليين والجدد.

وانتقل «سيمون» إلى دبي في العام 2014، حيث انضم إلى شركة «كي 2 ميدل إيست»، المزوّد العالمي لحلول أتمتة العمليات الرقمية للمشاريع تحت مظلة «نينتكس». ونجح «سيمون»، من خلال تعامله مع مجموعة واسعة من العملاء والمشاريع والشركاء، في تطوير معرفته وخبرته الإقليمية ضمن قطاع المشاريع.

وبعد شغله لفترة قصيرة منصب مدير مبيعات إقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «كيسفلو»، توسعت خبرات سيمون لتشمل خدمات التحليلات إلى جانب أتمتة عمليات المشاريع.

جدير بالذكر أن لومينور تمكنت من تزويد عملائها بمنصة متكاملة لتحليلات البيانات بتكلفة مخفضة، وذلك بفضل حلولها الاستراتيجية المستندة إلى السحابة. وتقدم الشركة حلولاً منخفضة أو معدومة التعليمات البرمجية لقطاع الأعمال وتساعد الشركات في التركيز على أنشطتها الجوهرية من دون الاستثمار في بنية تحتية لتحليلات البيانات.

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