طيران الإمارات تطور شراكتها الاستراتيجية مع هواوي

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت طيران الإمارات تمديد شراكتها مع عملاق التكنولوجيا هواوي، ووقعت معها مذكرة تفاهم في سوق السفر العربي 2022، بهدف توفير مزيد من الانتشار لكلتا العلامتين التجاريتين في أسواق الشرق الأوسط والصين وأفريقيا، من خلال الأنشطة والتعاون التي تزيد من مشاركة الجمهور.

ووقع مذكرة التفاهم أورهان عباس، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الشرق الأقصى في طيران الإمارات، وبابلو نينغ، رئيس هواوي CBG لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بحضور عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات.

وتتضمن الاتفاقية علاقات تعاون تسويقية بين طيران الإمارات وهواوي في مشاريع مشتركة وأنشطة ترويجية تهدف إلى توسيع انتشار كل منهما في السوق المحلية للطرف الآخر. كما تلتزم العلامتان التجاريتان، بالإضافة إلى ذلك، بتحقيق منافع متبادلة، تشمل التطوير المستمر لتطبيق الإمارات المحمول على معرض تطبيقات هواوي.

وكانت طيران الإمارات قد ارتبطت مع هواوي لأول مرة في شراكة استراتيجية أوائل عام 2020، في خطوة أدت إلى توسيع قاعدة مستخدمي تطبيق طيران الإمارات من خلال إتاحته على معرض التطبيقات الخاص بأجهزة هواوي الذكية. وجرى توسيع التعاون الناجح من خلال اتفاقية أخرى في عام 2021 أتاحت تحميل تطبيق طيران الإمارات على نظام التشغيل الذي أطلقته هواوي مؤخرًا Harmony OS وعلى ساعاتها الذكية.

وتواصل طيران الإمارات الارتقاء بتجربة عملائها الرقمية من خلال الاستثمار المستمر وإدخال التقنيات المتطورة. ويهدف تطبيق طيران الإمارات في الوصول إلى قاعدة عملائه العالمية وخدمتها، وهو متاح على الهواتف المحمولة التي تعمل بنظامي IOS وAndroid، وأيضًا على نظام Harmony OS بفضل الشراكة المستمرة بين الناقلة وهواوي. ويوفر تطبيق طيران الإمارات للعملاء مجموعة متنوعة من الوظائف المفيدة، بما في ذلك البحث عن الرحلات الجوية، وعمل إجراءات السفر عبر الأجهزة المحمولة، ومعلومات حسابات سكاي واردز والمزيد، وكلها مصممة لتسهيل تجربة العميل الرقمية وجعلها خالية من المتاعب.

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