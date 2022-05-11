147 مليون درهم صافي أرباح «الواحة كابيتال» للربع الأول 2022

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت «الواحة كابيتال»، شركة إدارة الاستثمارات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحقيق نمو بنسبة 32% على أساس سنوي في صافي أرباحها للربع الأول من العام 2022، بفضل العوائد القوية لوحدة الأسواق العامة بعد الأداء المتميز لـ «صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وسجلت الشركة صافي أرباح قدره 147 مليون درهم مقارنة مع 111 مليون درهم للفترة نفسها من 2021.

وسجلت وحدة الأسواق العامة، التي تتولى إدارة صناديق الاستثمار في أدوات الائتمان والأسهم في الأسواق الناشئة، مكاسب استثمارية ودخلاً من الرسوم بقيمة 224 مليون درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

بينما حققت وحدة الاستثمارات الخاصة زيادة في صافي الدخل تعزى بشكل رئيسي إلى مكاسب القيمة العادلة من استثماراتها. واصلت الواحة لاند في الوقت ذاته تحقيق دخل ثابت من أصولها العقارية الصناعية الخفيفة. وارتفع إجمالي الأصول المدارة بنسبة 8٪ منذ الربع الأخير ليصل إلى 6.3 مليارات درهم إماراتي.

وحافظت وحدة الأسواق العامة في «الواحة كابيتال» على صمودها في وجه التقلبات المتزايدة التي شهدتها الأسواق العالمية، مع استمرار صناديق الشركة بتحقيق أداء متميز.

وحقق «صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» عائداً بنسبة 8.2٪ للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، مقارنة بنسبة 5.5٪ خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. ليصل عائده التراكمي منذ إطلاقه في عام 2014 إلى 265.6% مقابل العائد الذي حققه المؤشر المرجعي «ستاندرد آند بورز» المركّب للأسواق العربية والبالغ 88.4%.

وحقق «صندوق الواحة للاستثمار في أدوات الائتمان بأسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا» عائداً قدره -1.1٪ في الربع الأول من 2022، مقارنة بأداء مؤشر «جي بي مورغان» لسندات الشركات بالأسواق الناشئة في أسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الذي بلغ عائده -22.8٪. و

وصلت العوائد التراكمية للصندوق إلى 170.5٪ منذ إطلاقه في عام 2012، مقابل 41.2٪ للمؤشر المرجعي، أما «صندوق الواحة الإسلامي للدخل الثابت»، فقد حقق عائداً بنسبة -0.3٪ في الربع الأول من 2022، مقارنة مع العائد الذي حققه المؤشر المرجعي «داو جونز للصكوك» خلال الفترة ذاتها والبالغ -4.76٪. ووصلت العوائد التراكمية للصندوق إلى 56.9٪ منذ إطلاقه في أغسطس 2020 مقابل عوائد المؤشر المرجعي البالغة 2.3%.

ومع تعيين فريق جديد بقيادة هاشم الدباس كرئيس تنفيذي للاستثمارات، عملت وحدة الاستثمارات الخاصة على زيادة المبالغ المرصودة لتنفيذ استراتيجية محفظة الفرص العالمية خلال الربع الأول من العام - ليصل إجمالي رأس المال المخصص للاستثمار إلى 434 مليون درهم حتى تاريخه.

وسجلت وحدة الاستثمارات الخاصة صافي أرباح قدره 30 مليون درهم في الربع الأول، مقابل 7 ملايين درهم للفترة ذاتها من العام الماضي.

وحققت شركة «الواحة لاند»، ذراع التطوير العقاري التابعة للواحة كابيتال والتي تمتلك وتدير مشروعاً عقارياً للصناعات الخفيفة في أبوظبي، صافي أرباح قدره 10 ملايين درهم إماراتي في الربع الأول 2022، وسجلت معدل إشغال بنسبة 95% للمساحات القابلة للتأجير في المشروع حتى تاريخه.

وقال أحمد خليفة المهيري الرئيس التنفيذي: حققت (الواحة كابيتال) أداءً مالياً قوياً في الربع الأول من 2022، حيث أثبتت وحدة الأسواق العامة مرونتها العالية، كما واصلت وحدة الاستثمارات الخاصة نهجاً نشطاً في تخصيص رأس المال للاستثمار بهدف اغتنام فرص النمو العالمية الناشئة.

وأضاف: نتطلع في العام 2022 في الاستمرار في تطبيق استراتيجية نمو دقيقة، توفر لمساهمينا فرصاً استثمارية متفوقة وفئات أصول فريدة. ويتمثل هدفنا في تطوير مجموعتنا من صناديق التحوط وتعزيز استثمارات الأطراف الثلاثة معنا، وزيادة مخصصاتنا لفرص الاستثمار الخاصة.

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