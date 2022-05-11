«الأنصاري للصرافة» تحقق مستوى 99% لرضا العملاء في الربع الأول

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «الأنصاري للصرافة» عن تحقيق نسبة 99% في قياس رضا العملاء خلال الربع الأول من العام 2022.

وشارك ما يزيد على 2.2 مليون من العملاء في تقييم مستوى الرضا خلال الربع الأول من العام 2022.

وجاء ذلك من خلال تقييم الخدمات عبر أجهزة لوحية موجودة في كل نوافذ الخدمات ضمن فروع «الأنصاري للصرافة». و

قال محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة:

نفخر بهذا الإنجاز كونه يعكس آراء عملائنا، ويجسد جودة عملياتنا وخدماتنا.

ويمثل هذا النجاح حافزاً لنا للمضي قدماً في تلبية احتياجاتهم وتجاوز توقعاتهم، وتعزيز تجربتهم عبر توظيف أحدث الابتكارات الرقمية لرفع كفاءة وأمان وسرعة المعاملات والخدمات التي نتيحها لعملائنا.

وأضاف: يُعزى هذا النجاح لعوامل عدَّة، من أبرزها العروض الحصرية وبرامج المكافآت التي نتيحها، واتساع نطاق شبكة فروعنا على امتداد دولة الإمارات، وكفاءة واحترافية فريق عملنا.

ويدفعنا هذا الإنجاز الجديد لمواصلة التزامنا بتقديم الأفضل لعملائنا، واستيفاء أعلى معايير الجودة والتميز باعتبارها ركائز لزيادة تنافسيتنا ونجاح أعمالنا على المدى البعيد.

ويكتسب رضا العملاء أهمية كبيرة في تعزيز النتائج المالية للأنصاري للصرافة، لاسيما وأنَّ قاعدة عملاء الشركة تتضمن أكثر من ثلاثة ملايين عميل شهرياً، فيما تشمل شبكة الشركة ما يزيد على 200 فرع تتواجد في مُختلف أنحاء الدولة.

وتشهد قاعدة عملاء الشركة نمواً مطّرداً منذ سنوات، انعكس في زيادة كبيرة بحجم معاملاتها. وخلال تنظيم «إكسبو 2020 دبي» على مدى ستة أشهر، سجَّلت «الأنصاري للصرافة» نمواً بواقع 185% في معاملات صرف العملات الأجنبية من قبل غير المقيمين، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

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