«دبي التجارية» توسع نطاق خدماتها التجارية عبر مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة دبي

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت دبي التجارية، التابعة لـ«دي بي ورلد»، مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة دبي، تهدف إلى توفير خدمات الغرفة، مثل إصدار شهادات المنشأ، والتصديقات، وتسجيل العضوية، مباشرة عبر بوابة دبي التجارية الرقمية، من أجل تمكين قطاع الأعمال من الوصول بشكل سلس إلى خدمات غرفة تجارة دبي. وقع الاتفاقية حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرف دبي، وعبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد» الإمارات وجافزا.

وقال حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرف دبي: نعمل على ترسيخ مكانة دبي مركزاً تجارياً عالمياً، واستقطاب المزيد من الاستثمارات إلى الإمارة، ومساعدة الشركات الأعضاء على التوسّع في أسواق تجارية جديدة وواعدة. وتعتبر دبي بمثابة القلب النابض ضمن منظومة التجارة العالمية.

حيث تشكل التجارة إحدى ركائز اقتصادها. ونؤمن بأهمية التعاون المشترك مع دبي التجارية، ما سيعزز جهودنا لتحسين تنافسية دبي في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية عبر التكامل مع إحدى أفضل المنصات الرقمية وأوسعها انتشاراً، كما سنضمن تنفيذ المعاملات التجارية بسرعة وسهولة أعلى.

ونحن واثقون بأن شراكتنا مع دبي التجارية ستسهم أيضاً في زيادة التزامنا باستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، عبر تحفيز عملاء المنصة على تبني المعاملات الرقمية والدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد والارتقاء بكفاءة خدماتنا.

وقال عبدالله بن دميثان: باعتبارنا ممكّناً رائداً للتجارة، يكمن دورنا في توفير خدمات وحلول تجارية متكاملة تمكّن عملاءنا من المضي قدماً نحو آفاق جديدة من النمو. ومن خلال شراكتنا مع غرفة تجارة دبي، سنقدّم لعملائنا تجربة استخدام أكثر سلاسة مع توفير خدمات نوعية وحلول أوسع لتنفيذ المعاملات المرتبطة بالتجارة.

كما سيتمكّن العملاء التجاريون من التعامل بشكل أفضل مع عمليات التصدير العالمية والتواصل مع المستثمرين الدوليين، الأمر الذي سيرتقي بدوره بمعايير ممارسة الأعمال لديهم، وسيتيح قدرة أعلى لاغتنام الفرص التجارية الدولية.

وقال حسين البلوشي، المدير التنفيذي للعمليات في دبي التجارية: تلعب دبي التجارية دوراً محورياً في زيادة كفاءة قطاع الأعمال من خلال الاستفادة من المزايا والقدرات التجارية واللوجستية وتقديمها لعملائها عبر نافذة موحّدة. كما نعمل عن كثب مع عملائنا لتطوير فهم شامل لمتطلباتهم، ونسعى للتعاون مع المعنيين في قطاع التجارة، الأمر الذي رسّخ مكانة دبي التجارية كنافذة موحّدة للتجارة عبر الحدود في دبي.

وتمثل خدمات غرفة تجارة دبي إضافة مهمة لعملائنا من أجل تيسير معاملاتهم التجارية، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية. وستوفر هذه الشراكة بالتأكيد إمكانية الوصول السلس لمستخدمي بوابة دبي التجارية إلى الأسواق العالمية.

وسيسهم هذا التعاون في الارتقاء بمكانة دبي الرائدة باعتبارها مركزاً تجارياً عالمياً، عبر تحسين العمليات التجارية والتعامل مع سلسلة الإمداد والتوريد، وتسريع المعاملات لأكثر من 180 ألف شركة من عملاء دبي التجارية.

وتُمكّن دبي التجارية عملاءها من الوصول إلى أكثر من 700 خدمة إلكترونية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والتمتع بتجربة متميزة في ممارسة الأعمال. وتشمل تلك الخدمات معاملات التخليص الجمركي الإلكتروني، وإصدار التصاريح الإلكترونية، وتخليص البضائع إلكترونياً في الموانئ، وسداد المدفوعات عبر الإنترنت، وترخيص الشركات، وإجراء المعاملات الإدارية للشركات العاملة في المنطقة الحرة.

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