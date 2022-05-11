نمو صافي أرباح «دانة غاز» 125% خلال الربع الأول إلى 198 مليون درهم

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «دانة غاز»، أكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022، حيث ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 125٪ ليصل إلى 198 مليون درهم (54 مليون دولار) أو 2.8 فلس للسهم، مقارنة بـ 88 مليون درهم (24 مليون دولار) أو 1.26 فلس للسهم في الربع الأول 2021؛ مما يعكس الأداء القوي لأعمال الشركة.

وبلغت إيرادات الشركة 513 مليون درهم (140 مليون دولار)، بزيادة قدرها 32٪ مقارنة بـ389 مليون درهم (106 ملايين دولار) في الربع الأول من عام 2021. وتُعزى زيادة الإيرادات والأرباح إلى ارتفاع أسعار النفط وجهود الشركة الفعّالة في إدارة التكاليف.

وارتفعت أرباح الشركة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 62٪ في الربع الأول من عام 2022 لتبلغ 297 مليون درهم (81 مليون دولار). ووصل متوسّط أسعار البيع المحققة خلال هذه الفترة إلى 82 دولاراً لبرميل المكثفات و43 دولاراً لبرميل النفط المكافئ من الغاز البترولي المسال، مقارنة بـ 44 دولاراً و33 دولاراً على التوالي في الربع الأول 2021.

وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: استكمالاً للزخم الإيجابي الذي حققته الشركة في عام 2021، سجلت «دانة غاز» واحدة من أفضل نتائجها ربع السنوية مستفيدة من ارتفاع أسعار الطاقة، واستمرارها بتسجيل أداء تشغيلي متميز في إقليم كردستان العراق، بجانب انخفاض تكلفة عملياتها. هذه العوامل الإيجابية دفعت مجلس الإدارة التوصية بدفع توزيعات أرباح قدرها 4.5 فلوس للمساهمين.

نتطلع خلال المرحلة المقبلة لاستكمال تنفيذ مشروع توسعة وتطوير منشأة معالجة الغاز في خورمور (خورمور 250) بتكلفة 600 مليون دولار.

ومن المتوقع أن تساهم المرحلة التالية من المشروع بزيادة إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركة بنسبة 25٪ بحلول الربع الثاني 2023، مما يساهم في تحسين إيراداتنا وأرباحنا ويعزز من توزيعات أرباحنا المستقبلية. وتبدو الفترة المتبقية من عام 2022 مشجعة إلى حد كبير في ضوء محافظة معدلات الطلب وأسعار الطاقة على قوتها رغم التحديات الاقتصادية العالمية السائدة.

ووافق مساهمو الشركة، في اجتماع جمعيتها العمومية المنعقد في 21 أبريل 2022، على توزيع أرباح نقدية قدرها 4.5 فلوس للسهم عن النصف الثاني من 2021، ومن المقرر أن يتم صرف هذه الأرباح للمساهمين بتاريخ 19 مايو. وبذلك يرتفع إجمالي توزيعات الأرباح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 إلى 8 فلوس للسهم.

كما أعلن مجلس إدارة دانة غاز بدء عملية التخطيط لخلافة الرئيس التنفيذي لتشمل البحث عن المرشح المناسب لخلافة الدكتور باتريك-ألمان وارد الذي سيكمل بنجاح 10 سنوات من الخدمة المتميزة في إدارة الشركة

وقرر مجلس الإدارة أن يشارك الدكتور ألمان وارد في عملية البحث عن بديله، والتي من المتوقع أن تستغرق حتى نهاية العام الحالي. وسيواصل الدكتور ألمان وارد بعد ذلك شغل دور استشاري في الشركة بصفته مستشاراً لمجلس الإدارة.

وقال حميد ضياء جعفر، رئيس مجلس إدارة شركة دانة غاز منذ أن تم تعيين باتريك رئيساً تنفيذياً من قبل مجلس الإدارة في سبتمبر 2013، تحولت دانة غاز من شركة لها مستحقات متأخرة بقيمة مليار دولار وديون بقيمة مليار دولار، لشركة مسددة لصكوكها بالكامل، ومن دون مستحقات تذكر، وبتوزيعات أرباح نقدية منتظمة لمساهميها وبعوائد مرتفعة هي الأعلى في سوق أبوظبي، ومن ضمن أعلى عوائد التوزيعات على مستوى نظرائها في قطاع الطاقة.

وخلال فترة تولي باتريك، ارتفع سعر سهم الشركة من 0.6 درهم للسهم ليصل إلى 1.15 درهم للسهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز